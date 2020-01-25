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Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды

Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды

Набирайте воду, пока есть.

В связи с порывом водовода второго подъема Д1000 Медвенско-Осетровского водозабора с 14:00 до окончания работ в Пролетарском районе Тулы, Новомедвенском, мкрн Водный, Фитогенетика, ЖК «Молодежный» и СНТ «Водник-2», будет пониженное давление воды, местами с перебоями.

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Как отметил глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, прорыв произошел на старых сетях в районе деревни Богоявленка Веневского района.
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Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 1
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 2
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 3
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 4
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 5
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 6
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 7
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 8
Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды, Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:04 +4
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