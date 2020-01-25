Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды
Набирайте воду, пока есть.
В связи с порывом водовода второго подъема Д1000 Медвенско-Осетровского водозабора с 14:00 до окончания работ в Пролетарском районе Тулы, Новомедвенском, мкрн Водный, Фитогенетика, ЖК «Молодежный» и СНТ «Водник-2», будет пониженное давление воды, местами с перебоями.
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Как отметил глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, прорыв произошел на старых сетях в районе деревни Богоявленка Веневского района.
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