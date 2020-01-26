Три финалиста Оружейной лиги стали участниками телевизионной Международной лиги КВН

Фото из архива Myslo.

По итогам фестиваля «КиВиН-2020» трех финалистов нашей Оружейной лиги пригласили стать участниками телевизионной Международной лиги КВН (г.Минск). Это команды Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Сборная города Егорьевска (Егорьевск) и «Ещё» (Санкт-Петербург). Поздравляем ребят!

Кстати, как прошел финал Оружейной лиги КВН сезона 2019, можно посмотреть здесь.

Напомним, что еще одна тульская команда сыграет в предстоящем сезоне в Премьер-лиге КВН. «Сборная бывших» получила шанс показать себя на всю страну благодаря сочинскому фестивалю «КиВиН».