Фото из архива Myslo.
Три финалиста Оружейной лиги стали участниками телевизионной Международной лиги КВН
Поздравляем ребят!
По итогам фестиваля «КиВиН-2020» трех финалистов нашей Оружейной лиги пригласили стать участниками телевизионной Международной лиги КВН (г.Минск). Это команды Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Сборная города Егорьевска (Егорьевск) и «Ещё» (Санкт-Петербург). Поздравляем ребят!
Кстати, как прошел финал Оружейной лиги КВН сезона 2019, можно посмотреть здесь.
Напомним, что еще одна тульская команда сыграет в предстоящем сезоне в Премьер-лиге КВН. «Сборная бывших» получила шанс показать себя на всю страну благодаря сочинскому фестивалю «КиВиН».
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