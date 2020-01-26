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Где в Туле 27 января отключат электроэнергию

Где в Туле 27 января отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

27 января специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12-а, 12-в, 21-а, 4−35;
  • Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 1-а, 1, 1-в, 36-а, 2−18 (чётн.); ул. Н. Упская, 66; ул. В. Выселковая, 2−24 (чётн.), 3−19 (нечётн.), 19-а; ул. М. Кулига, 3-а, 9-а, 2−6 (чётн.), 3−15 (нечётн.); ул. Б. Кулига, 2−57; ул. В. Студёнка, 1−17 (нечётн.), 2−20 (чётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 1−12; 6-й Полюсный пр-зд, 1−9 (нечёт.); 9-й пр-зд 1-а-п, 2-г, 2-е, 3−33 (нечётн.); 8-й пр-зд, 1−17; 7-й пр-зд, 1−15 (нечётн.), 2−18 (чётн.), ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18−54 (чётн.), 19−53 (нечётн.);
  • ул. Металлургов, 13, 15, 17, 19, 21;
  • ул. Гайдара, 5;
  • ул. Бардина, 4;
  • ул. Октябрьская, 254−284 (чётн.), 269−297 (нечётн.);
  • ул. Фурманова, 11−25 (нечётн.), 14−38 (чётн.);
  • ул. Ак. Павлова, 77, 79, 83, 91;
  • ул. Станиславского, 50;
  • ул. Кольцова, 2-е, 19, 3−31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2−24 (чётн.);
  • ул. Короткая, 1-а, 1−7;
  • ул. Крупской, 1−25 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 14-а;
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2−28 (чётн.), 3−27 (нечётн.);
  • ул. Р. Зорге, 1−9 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 1-г;
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная, 1−12; ул. Садовая, 1−31 (нечётн.), 2−42 (чётн.); ул. Мира, 1−71 (нечётн.), 4−60 (чётн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-зд;
  • п. Угольный: ул. Садовая, 20-а, 20-б, 20−40 (чётн.), 23−65 (нечётн.); ул. Подгорная, 14−27, ул. Шоссейная, 12, 16−42 (чётн.), 36-а, 42-а, 9/1, 40-а, 34-а, 12-а; ул. Подгорная, 28−34 (чётн.); ул. Садовая, 5−51, 67, 69, 45-а, 34-а, 51-а, 19-а, 19-б, 43-а.
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 20:33 +1
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