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Тульская команда КВН попала в Премьер-лигу
Фото из архива Myslo.

Тульская команда КВН попала в Премьер-лигу

Выступление ребят будет показывать Первый канал.

По итогам фестиваля «КиВиН-2020» жюри определило команды, которые в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге. Тульская команда «Сборная бывших» вошла в число этих счастливчиков!

- Очень рады, довольны результатом. Конкретно этим составом мы дошли до Премьер-лиги за два года, — рассказал Myslo капитан команды «Сборная бывших Денис Посредник. — Наверное, недельку отдохнем и начнем потихоньку готовиться. Будем стараться отыграть сезон по максимуму!
 

Напомним, что ведущим Премьерки является Александр Масляков-младший. Выступление команд транслирует Первый канал.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:40 −1
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