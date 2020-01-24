Тульская команда КВН попала в Премьер-лигу

Фото из архива Myslo.

По итогам фестиваля «КиВиН-2020» жюри определило команды, которые в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге. Тульская команда «Сборная бывших» вошла в число этих счастливчиков!

- Очень рады, довольны результатом. Конкретно этим составом мы дошли до Премьер-лиги за два года, — рассказал Myslo капитан команды «Сборная бывших Денис Посредник. — Наверное, недельку отдохнем и начнем потихоньку готовиться. Будем стараться отыграть сезон по максимуму!

Напомним, что ведущим Премьерки является Александр Масляков-младший. Выступление команд транслирует Первый канал.