Артемий Лебедев о восстановлении старинных вывесок в Туле: «Приятно было поучаствовать в поддержке проекта»

Фото из архива Myslo.

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев написал в ЖЖ о своем участии в реставрации старинных вывесок в Туле.

- Приятно узнать, что реставрация рукописных надписей в Туле завершилась. Не менее приятно было поучаствовать в поддержке этого проекта. Обычно государство или город не видят смысла или не имеют бюджета на подобные мероприятия, но история сама себя не спасет, так что только неравнодушие заинтересованных сохранит наследие для потомков. Ждем новостей от новых проектов, которые нуждаются в поддержке.

Напомним, дореволюционные вывески были обнаружены на здании бывших торговых рядов во время ремонта летом 2019 года. Тогда сотрудники Тульского историко-архитектурного музея предложили сохранить эти находки, а местные жители эту идею поддержали.

Из Москвы пригласили реставраторов Екатерину Дмитриеву и Елену Медведеву, которые трудились над восстановлением вывесок большую часть времени сами, иногда к ним присоединялись волонтеры. Подробно о работах Myslo рассказывал в специальной статье здесь.

Деньги на восстановление собирали всем городом. Также свою лепту в это внес и Артемий Лебедев, скинув некую сумму организаторам на «Яндекс. Кошелек» с сообщением «Привет от Темы Лебедева».