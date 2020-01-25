В Туле состоялись ночные лыжные гонки

фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 января в лыжном комплексе им. В.П. Веденина на Косой Горе в Туле состоялось торжественное открытие ночных лыжных гонок.

Старт соревнованиям дали заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров и двукратный чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион СССР Вячеслав Веденин, сообщает пресс-служба правительства.

«Вячеслав Петрович Веденин - не только легенда и гордость тульской земли, он – пример для подражания для всех, кто покоряет вершины лыжного спорта. Сегодня в гонке принимают участие спортсмены из трех стран, 16 регионов России. Уверен, что число ее участников будет только расти. Здесь для этого созданы все условия: современная лыжная трасса с искусственным снегом, теплые раздевалки, трибуны для зрителей, прокат. Добро пожаловать в Тулу! Добро пожаловать на ночную лыжную гонку!», - сказал Сергей Егоров.

«Этот центр известен в России. Он еще подарит нам олимпийских чемпионов, чемпионов России и мира. Спорт – это самое хорошее дело. Занимайтесь спортом!» - напутствовал молодежь Вячеслав Веденин.

Прошло четыре забега: на 600 м (дети 5-8 лет), на 1,2 км (дети 9-12 лет), на 1,2 км (дети 13-15 лет) и на 12 км (взрослые). Самому молодому участнику гонки 5 лет, самому возрастному – 72 года.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.

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