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В Туле состоялись ночные лыжные гонки
фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле состоялись ночные лыжные гонки

25 января в лыжном комплексе им. В.П. Веденина на Косой Горе в Туле состоялось торжественное открытие ночных лыжных гонок.

Старт соревнованиям дали заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров и двукратный чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион СССР Вячеслав Веденин, сообщает пресс-служба правительства. 
 
«Вячеслав Петрович Веденин - не только легенда и гордость тульской земли, он – пример для подражания для всех, кто покоряет вершины лыжного спорта. Сегодня в гонке принимают участие спортсмены из трех стран, 16 регионов России. Уверен, что число ее участников будет только расти. Здесь для этого созданы все условия: современная лыжная трасса с искусственным снегом, теплые раздевалки, трибуны для зрителей, прокат. Добро пожаловать в Тулу! Добро пожаловать на ночную лыжную гонку!», - сказал Сергей Егоров.
 
«Этот центр известен в России. Он еще подарит нам олимпийских чемпионов, чемпионов России и мира. Спорт – это самое хорошее дело. Занимайтесь спортом!» - напутствовал молодежь Вячеслав Веденин.
 
Прошло четыре забега: на 600 м (дети 5-8 лет), на 1,2 км (дети 9-12 лет), на 1,2 км (дети 13-15 лет) и на 12 км (взрослые). Самому молодому участнику гонки 5 лет, самому возрастному – 72 года.
 
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:28 +1
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