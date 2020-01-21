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В Тульской области из-за сильного ветра объявлено метеопредупреждение

В Тульской области из-за сильного ветра объявлено метеопредупреждение

Тульский гидрометцентр предупреждает: в ближайшие часы до конца суток 21 января ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности:

  • Паркуйте машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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