Сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО?

Фото из архива Myslo. По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В УФСИН говорят, что в регионе сохраняется тенденция к уменьшению числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

По состоянию на 1 января 2020 года численность всех содержащихся в исправучреждениях и следственных изоляторах Тульской области составляла 7548 человек. По данным регионального УФСИН, в прошлом году на ту же дату «сидельцев» было на 392 человека больше.



Более 69% осужденных, подозреваемых и обвиняемых попали за решетку за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Самые частые статьи, по которым сейчас помещают под стражу и применяют лишение свободы:

статья 228 УК РФ — «Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ»,

статья 105 УК РФ — «Убийство»,

статья 159 УК РФ — «Мошенничество».

А есть редкие статьи обвинения, по которым в учреждениях УФСИН сидит всего по одному человеку: