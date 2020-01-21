Фото из архива Myslo. По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.
Сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО?
В УФСИН говорят, что в регионе сохраняется тенденция к уменьшению числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
По состоянию на 1 января 2020 года численность всех содержащихся в исправучреждениях и следственных изоляторах Тульской области составляла 7548 человек. По данным регионального УФСИН, в прошлом году на ту же дату «сидельцев» было на 392 человека больше.
Более 69% осужденных, подозреваемых и обвиняемых попали за решетку за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Самые частые статьи, по которым сейчас помещают под стражу и применяют лишение свободы:
- статья 228 УК РФ — «Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ»,
- статья 105 УК РФ — «Убийство»,
- статья 159 УК РФ — «Мошенничество».
А есть редкие статьи обвинения, по которым в учреждениях УФСИН сидит всего по одному человеку:
- «Присвоение полномочий должностного лица» (ст. 288 УК РФ),
- «Заведомо ложный донос» (ст. 306 УК РФ),
- «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (ст. 335 УК РФ).
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