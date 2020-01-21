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Сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО?
Фото из архива Myslo. По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО?

В УФСИН говорят, что в регионе сохраняется тенденция к уменьшению числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

По состоянию на 1 января 2020 года численность всех содержащихся в исправучреждениях и следственных изоляторах Тульской области составляла 7548 человек. По данным регионального УФСИН, в прошлом году на ту же дату «сидельцев» было на 392 человека больше.

Более 69% осужденных, подозреваемых и обвиняемых попали за решетку за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Самые частые статьи, по которым сейчас помещают под стражу и применяют лишение свободы:

  • статья 228 УК РФ — «Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ»,
  • статья 105 УК РФ — «Убийство»,
  • статья 159 УК РФ — «Мошенничество».

А есть редкие статьи обвинения, по которым в учреждениях УФСИН сидит всего по одному человеку:

  • «Присвоение полномочий должностного лица» (ст. 288 УК РФ),
  • «Заведомо ложный донос» (ст. 306 УК РФ),
  • «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (ст. 335 УК РФ).
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:30 +1
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