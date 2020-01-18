В Туле новобранцы научно-производственной роты принесли присягу: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

Сегодня, 18 января, в Тульском государственном музее оружия состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению к военной присяге личного состава научно-производственной роты. Присягу принесли 20 военнослужащих.

Напомним, в регионе рота была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2018 году. Она формировалась на основе заявок от главных оборонных предприятий региона – КБП и НПО «Сплав».

С принесением присяги солдат поздравил заместитель министра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов. Он отметил, что это уже четвертый призыв научно-производственной роты.

- Благодаря созданию научно-производственной роты мы способствуем не только сохранению высококвалифицированных кадров на наших оборонных предприятиях, но и обеспечиваем условия для их дальнейшего профессионального роста. Уверен, что опыт, приобретенный во время службы, безусловно будет использован вами в дальнейшей работе, - сказал Олег Федосов.

Также сегодня состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны России в Анапе. 20 новобранцев из нашего региона пополнили тульскую научную роту, которая была создана в 2019 году по поручению Алексея Дюмина.

Деятельность научных рот будет способствовать выполнению задач, поставленных нацпроектом «Наука» и Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации в части подготовки и профессионального роста высококвалифицированных научных кадров.