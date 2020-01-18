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В Туле новобранцы научно-производственной роты принесли присягу: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

В Туле новобранцы научно-производственной роты принесли присягу: фоторепортаж

Мероприятие состоялось в музее оружия.

Сегодня, 18 января, в Тульском государственном музее оружия состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению к военной присяге личного состава научно-производственной роты. Присягу принесли 20 военнослужащих.

Напомним, в регионе рота была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2018 году. Она формировалась на основе заявок от главных оборонных предприятий региона – КБП и НПО «Сплав».

С принесением присяги солдат поздравил заместитель министра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов. Он отметил, что это уже четвертый призыв научно-производственной роты.

- Благодаря созданию научно-производственной роты мы способствуем не только сохранению высококвалифицированных кадров на наших оборонных предприятиях, но и обеспечиваем условия для их дальнейшего профессионального роста. Уверен, что опыт, приобретенный во время службы, безусловно будет использован вами в дальнейшей работе, - сказал Олег Федосов.

Также сегодня состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны России в Анапе. 20 новобранцев из нашего региона пополнили тульскую научную роту, которая была создана в 2019 году по поручению Алексея Дюмина.

Деятельность научных рот будет способствовать выполнению задач, поставленных нацпроектом «Наука» и Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации в части подготовки и профессионального роста высококвалифицированных научных кадров.

Галерея
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 1
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 2
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 3
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 4
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 5
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 6
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 7
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 8
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 9
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 10
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 11
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 12
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 13
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 14
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 15
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 16
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 17
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 18
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 19
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 20
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 21
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 22
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 23
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 24
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 25
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 26
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 27
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 28
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 29
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 30
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 31
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 32
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 33
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 34
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 35
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 36
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 37
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 38
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 39
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 40
Новобранцы научно-производственной роты принесли присягу, Фото: 41
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 +2
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