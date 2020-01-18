В Туле юные футболисты сразились в турнире, посвященном памяти тренера Алехина

В Туле в спорткомплексе «Металлург» состоялось открытое первенство по мини-футболу среди юношеских команд 2007−2009 г. р., посвященное памяти тренера Владимира Федоровича Алехина. В турнире приняли участие шесть команд — ребята из СШ «Металлург», ДЮСШ «Арсенал» и академии «Арсенала».

Тульские мальчишки вышли на матчи с боевым настроем. Все хотели показать своим тренерам, на что они способны и что не зря играют за свою команду.

Особенно драматичным вышел финальный поединок — за победу сражались «Металл-1» и «Академия Арсенал — красные». Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:4, арсенальцы в конце второго тайма сумели забить гол. Однако времени, чтобы совершить камбэк, уже не хватило.

Конечно, ребята расстроились. Но все главные победы — впереди.

По итогам турнира определили лучших игроков. Их наградили футболисты молодежки «Арсенала» Ансор Хабибов и Алексей Родинков.

Итак, лучший вратарь — Егор Марухин (СШ «Металлург»),

нападающий — Ярослав Базаев (СШ «Металлург»),

защитник — Александр Чурбинов (СШ Арсенал),

игрок — Никита Тетерин (академия «Арсенал»).

Старший тренер академии «Арсенал» Алексей Юрьевич Соловьев рассказал, насколько важно устраивать для юных футболистов такие турниры:

Алексей Соловьев - У нас есть такое понятие среди специалистов — лучшая тренировка — это игра. Ребятам нужен соревновательный дух. Да, они играют на тренировках, но когда соперник — другая команда, они отдаются игре больше, это совсем другие эмоции. Так что такие турниры только на пользу мальчишкам.

Никита Тетерин, 10 лет, полузащитник:

- У нашей команды получилось показать хорошую игру, но на результате зацикливаться не надо, нужно двигаться дальше. Чтобы добиться более серьезного результата, мы должны каждый день выкладываться на тренировках и заниматься дополнительно.

Ярослав Базаев, 12 лет, нападающий:

- У меня всё получилось, но, считаю, что мог забить и больше. В трех матчах я отметился семью голами! С каждым разом мне всё легче забивать, потому что я много тренируюсь.

16-летний Ансор Хабибов, воспитанник академии «Арсенал», еще совсем недавно был на месте этих мальчишек, а сейчас уже защищает честь области, выступая за молодежку оружейников. К слову, Ансор себя показывает весьма неплохо, а футбольные специалисты видят в парне серьезный потенциал.

- Я два года занимаюсь в академии. Как-то меня на тренировке заметил тренер Вадим Гаранин и пригласил в молодежку. До июня я тренировался с ними, а потом уехал с командой на сборы в Белоруссию. И всё сложилось.

Ребятам желаю, чтобы они играли, ценили, что для них делают, и пахали. Шанс будет у всех, и каждый футболист должен показать себя.

Владимир Федорович Алехин возглавлял оружейников с середины 1990-го до 1992 года включительно. Команда, выступавшая тогда во второй лиге, состояла исключительно из представителей местного футбола.

«Туляк — не просто звук», — любил повторять Алехин и всегда оставался верен своим принципам.

Не менее известен Владимир Федорович и как успешный детский тренер. Среди тех, кто начинал играть у Алехина, бывший нападающий «Арсенала» и московского «Локомотива» Валентин Киселев.

Соревнования организованы ПФК «Арсенал» и Центром подготовки юных футболистов — академия «Арсенал» при поддержке депутата Тульской гордумы Надежды Козьяковой.