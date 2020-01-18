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В Туле на улице Октябрьской столкнувшиеся иномарки вылетели на тротуар
Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть" и УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Октябрьской столкнувшиеся иномарки вылетели на тротуар

В ДТП пострадали две девушки.

18 января в 14.12 в Туле на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Mitsubishi Outlander.

По предварительной информации, Mitsubishi при повороте налево с ул. Октябрьской на ул. Арсенальную не уступил дорогу Ford, который двигался навстречу, со стороны «Красных ворот». Столкнувшиеся иномарки вылетели на тротуар, где Ford сбил дорожный знак.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в ДТП пострадали водитель и пассажирка Mitsubishi — две 20-летние девушки. Они получили травмы, неопасные для жизни. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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