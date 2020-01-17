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В Туле фальшивые полицейские требовали 20 млн у директора коммерческого предприятия
Фото из архива Myslo

В Туле фальшивые полицейские требовали 20 млн у директора коммерческого предприятия

Преступников задержали сотрудники ФСБ.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор четырем мужчинам, которых обвиняли в покушении на особо крупное мошенничество группой лиц. 
 
По данным следствия, 19 апреля прошлого года у дома №31 на ул. Михеева двое фигурантов представились руководителю одного из коммерческих предприятий сотрудниками полиции. Злоумышленники потребовали у своей жертвы 20 млн рублей. Взамен они пообещали не возбуждать уголовное дело за якобы совершенное преступление.
 
«Мужчина согласился, передав злоумышленникам часть денежных средств в размере 500 тыс. рублей. Для облегчения совершения преступления и получения оставшейся суммы денежных средств злоумышленники привлекли еще двух знакомых мужчин, распределив между собой преступные роли», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
23 апреля, когда коммерсант должен был передать оставшуюся часть суммы, мошенников задержали сотрудники ФСБ.
 
С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции гособвинителя – представителя прокуратуры Пролетарского района суд признал виновными всех фигурантов уголовного дела. Преступникам назначено лишение свободы на срок от 2 лет 4 месяцев до 3 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
 
Приговор в законную силу не вступил. 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:01 +2
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