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В Новомосковске полицейский отказался от взятки в 50 тысяч рублей
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay.

В Новомосковске полицейский отказался от взятки в 50 тысяч рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного 19-летнего жителя. По версии следствия, 14 января молодой человек намеревался передать сотруднику ППС 50 тысяч рублей. За эту сумму подозреваемый рассчитывал избежать ответственности за то, что находился пьяным за рулем.
 
«Сотрудник полиции отказался от взятки и пресек противоправные действия мужчины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Молодому человеку вменяется покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Ему может грозить крупный штраф и до 8 лет лишения свободы.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:47 +2
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