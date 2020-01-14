Жители Тульской области за год выиграли в лотерею более 30 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой УФПС Тульской области.

В 2019 году в Тульской области клиенты «Почты России» выиграли в лотерею более 30 миллионов рублей. Согласно статистике, посетители ОПС приобрели более 200 тысяч лотерейных билетов.

Кроме того, несколько жителей региона стали обладателями крупных выигрышей в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тульской области.

В 2019 году самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого стал обладателем более 3 млн рублей. Кроме того, клиенты «Почты России» приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.