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Жители Тульской области за год выиграли в лотерею более 30 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой УФПС Тульской области.

Жители Тульской области за год выиграли в лотерею более 30 млн рублей

Счастливые билеты они купили в отделениях «Почты России».

В 2019 году в Тульской области клиенты «Почты России» выиграли в лотерею более 30 миллионов рублей. Согласно статистике, посетители ОПС приобрели более 200 тысяч лотерейных билетов.

Кроме того, несколько жителей региона стали обладателями крупных выигрышей в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тульской области.

В 2019 году самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого стал обладателем более 3 млн рублей. Кроме того, клиенты «Почты России» приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:59 −9
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