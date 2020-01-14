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На ул. Металлургов в Туле из окна выпала нетрезвая женщина

На ул. Металлургов в Туле из окна выпала нетрезвая женщина

Несчастный случай произошел в минувший выходной.

Как стало известно Myslo, днем в воскресенье, 12 января, рядом с одним из домов во 2-м проезде Металлургов в Туле обнаружили израненную женщину. Пострадавшую немедленно госпитализировали в областную больницу.
 
На данный момент предполагается, что 29-летняя тулячка находилась в состоянии алкогольного опьянения и выпала с балкона квартиры на четвертом этаже. По факту происшествия проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:39 +6
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