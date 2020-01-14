На ул. Металлургов в Туле из окна выпала нетрезвая женщина

Как стало известно Myslo, днем в воскресенье, 12 января, рядом с одним из домов во 2-м проезде Металлургов в Туле обнаружили израненную женщину. Пострадавшую немедленно госпитализировали в областную больницу.

На данный момент предполагается, что 29-летняя тулячка находилась в состоянии алкогольного опьянения и выпала с балкона квартиры на четвертом этаже. По факту происшествия проводится проверка.