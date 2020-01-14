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Тульские мамы могут пойти бесплатно учиться
Фото с сайта pixabay.com.

Тульские мамы могут пойти бесплатно учиться

Декрет и воспитание дошколят – не повод оставить в прошлом мысли о повышении профессиональной квалификации или переобучении.

Тем более что пойти учиться тульские мамы могут бесплатно или с существенной скидкой.

О реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году рассказала руководитель Центра занятости населения Тульской области Ольга Хамешина.

В 2018-2019 годах в подобном проекте могли принять участие только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. С 2020 года пойти на переобучение или повысить профессиональную квалификацию могут все мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста, в том числе уже работающие мамы. 

Согласно проведенным опросам, многие тулячки отдают предпочтение изучению маркетинга, психологии делового общения, документоведения, информационных технологий, кадрового менеджмента. Некоторые хотели бы освоить такие профессии, как кондитер, повар, портной. Профессию визажист, парикмахер и маникюрша выбирают женщины, планирующие впоследствии стать самозанятыми или частично занятыми.

Ольга Хамешина

– Для участия в программе необходимо лично обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации (прописки) и представить паспорт или документ, его заменяющий; копии документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; свидетельство о рождении ребенка. Всю информацию можно найти на сайте областного Центра занятости tulatczn.tularegion.ru или позвонить в Центр занятости по месту жительства, – пояснила Ольга Хамешина.

 

Она отметила, что в 2020 году период обучения составит три месяца, максимальная стоимость обучения, которая оплачивается из бюджета, – 46 300 рублей. Обучение смогут пройти 369 мам. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:01 +2
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