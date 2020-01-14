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Культурный флешмоб: тульские музеи присоединятся к международной акции #MuseumSelfie
Фото инстаграм magdalena_regina.

Культурный флешмоб: тульские музеи присоединятся к международной акции #MuseumSelfie

Акция пройдет по всему миру в седьмой раз. Ее цель – популяризация музеев.

15 января 2020 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает всех любителей «себяшек» присоединиться к мировой музейной акции #MuseumSelfie.

Принять участие в акции просто. В этот день отправляйтесь в любой из филиалов, сделайте яркий, креативный или забавный снимок на фоне интересного экспоната и поделитесь им на своей страничке или в комментариях к посту акции в нашей группе ВКонтакте под хэштегами #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie и #КультурноеСелфи, #CultureSelfie. Не забудьте хэштег #SelfieTulaMuseum.

И захватите с собой друзей, ведь вместе легче придумать что-то оригинальное!

Акция проводится по инициативе портала «Культура.РФ» и при поддержке Министерства культуры России.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:15 +2
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