Погода в Тульской области на 13 января: небольшой снег и до +3

Image by Couleur from Pixabay

13 января на территории области ожидается облачная погода, с небольшим снегом и гололедицей на дорогах. Об этом со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью -5…0ºС, днем 0…+3ºС. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.



