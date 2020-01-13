Госавтоинспекция напомнила тулякам, как оформить ДТП по европротоколу
Рассказываем.
ОГИБДД по г. Туле напоминает водителям, что ДТП можно оформить самостоятельно по европротоколу, без сотрудников ГИБДД. Это можно сделать в таких случаях:
- если отсутствуют пострадавшие или погибшие, вред причинен только имуществу,
- в ДТП участвовало только два транспортных средства,
- водители имеют действующие полисы ОСАГО,
- нет разногласий у участников ДТП,
- стоимость ремонта транспортного средства не превышает 100 тысяч рублей.
Если вы стали участником ДТП, прежде всего:
- включите световую аварийную сигнализацию,
- выставьте знак аварийной остановки,
- визуально оцените стоимость ремонта ТС,
- согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии,
- совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП на простом листе бумаги),
- в извещении указываются сведения об отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда и перечень видимых повреждений.
Пример схемы.
ГИБДД рекомендует делать фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.
При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часто Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02.
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