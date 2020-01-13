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Госавтоинспекция напомнила тулякам, как оформить ДТП по европротоколу

Госавтоинспекция напомнила тулякам, как оформить ДТП по европротоколу

Рассказываем.

ОГИБДД по г. Туле напоминает водителям, что ДТП можно оформить самостоятельно по европротоколу, без сотрудников ГИБДД. Это можно сделать в таких случаях:
 
  • если отсутствуют пострадавшие или погибшие, вред причинен только имуществу,
  • в ДТП участвовало только два транспортных средства,
  • водители имеют действующие полисы ОСАГО,
  • нет разногласий у участников ДТП,
  • стоимость ремонта транспортного средства не превышает 100 тысяч рублей.
Если вы стали участником ДТП, прежде всего:
 
  • включите световую аварийную сигнализацию,
  • выставьте знак аварийной остановки,
  • визуально оцените стоимость ремонта ТС,
  • согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии,
  • совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП на простом листе бумаги),
  • в извещении указываются сведения об отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда и перечень видимых повреждений.

Пример схемы.
ГИБДД рекомендует делать фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.
 
При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часто Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:44 +1
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