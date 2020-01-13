Госавтоинспекция напомнила тулякам, как оформить ДТП по европротоколу

ОГИБДД по г. Туле напоминает водителям, что ДТП можно оформить самостоятельно по европротоколу, без сотрудников ГИБДД. Это можно сделать в таких случаях:

если отсутствуют пострадавшие или погибшие, вред причинен только имуществу,

в ДТП участвовало только два транспортных средства,

водители имеют действующие полисы ОСАГО,

нет разногласий у участников ДТП,

стоимость ремонта транспортного средства не превышает 100 тысяч рублей.

Если вы стали участником ДТП, прежде всего:

включите световую аварийную сигнализацию,

выставьте знак аварийной остановки,

визуально оцените стоимость ремонта ТС,

согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии,

совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП на простом листе бумаги),

в извещении указываются сведения об отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда и перечень видимых повреждений.



Пример схемы.

ГИБДД рекомендует делать фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.

При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часто Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02.