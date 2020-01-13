В Туле двое преступников дерзко обокрали мойку самообслуживания

Как сообщает корреспондент Myslo, рано утром в понедельник 13 января на ул. Парковой в Туле обокрали мойку самообслуживания. По имеющейся на настоящее время информации, злоумышленников было двое. Около 4 часов утра, с помощью металлического предмета они вскрыли терминал оплаты, вытащили из него купюроприемник и скрылись в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что преступников не смутили сторож и установленная на мойке система видеонаблюдения. При этом одна из камер расположена прямо над терминалом.



В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников. По одной из версий, они скрылись на автомобиле. Сумма ущерба устанавливается.



