Николай Вишнев назначен заместителем главы администрации Тулы

Ранее он работал в «Тулэнерго» и был заместителем начальника управления по городскому хозяйству.

Заместителем главы администрации – начальником управления по городскому хозяйству назначен Николай Вишнев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. Ранее он работал в том же управлении на должности заместителя руководителя.

Николай Владимирович Вишнев родился 27 февраля 1979 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Образование высшее, кандидат технических наук. В 2001 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет.

До прихода в городскую администрацию Николай Вишнев был начальником управления технологического развития и инноваций филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Напомним, ранее пост замглавы администрации по городскому хозяйству занимал Роман Мурзин, который покинул эту должность по собственному желанию в ноябре прошлого года.