Роман Мурзин покинет должность в администрации Тулы

По нашей информации, 12 ноября Роман Львович написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как стало известно Myslo, Роман Мурзин в ближайшее время покинет должность заместителя главы администрации Тулы — начальника управления по городскому хозяйству.

Кто займет его место, пока неизвестно.

Роман Мурзин родился 24 января 1979 года в Туле.

В 2000 году окончил Юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

Имеет ученую степень — кандидат юридических наук.

С сентября 1996 года по июнь 2010 года — служба в органах внутренних дел Российской Федерации.

С июня 2010 года по январь 2013 года — заместитель начальника управления по административно-техническому надзору, начальник управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы .

С января 2013 года по август 2013 года — председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

С августа 2013 года — первый заместитель главы администрации города Тулы.

С января 2015 года — заместитель главы администрации города по жизнеобеспечению и благоустройству.

С июля 2015 — заместитель главы администрации города по жизнеобеспечению.

С ноября 2015 по январь 2017 — заместитель главы администрации города-начальник управления по городскому хозяйству.

С января 2017 по настоящее время — заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.