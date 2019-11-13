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Роман Мурзин покинет должность в администрации Тулы

Роман Мурзин покинет должность в администрации Тулы

По нашей информации, 12 ноября Роман Львович написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как стало известно Myslo, Роман Мурзин в ближайшее время покинет должность заместителя главы администрации Тулы — начальника управления по городскому хозяйству. 

Кто займет его место, пока неизвестно.

 
Роман Мурзин родился 24 января 1979 года в Туле.
 
В 2000 году окончил Юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».
 
Имеет ученую степень — кандидат юридических наук.
 
С сентября 1996 года по июнь 2010 года — служба в органах внутренних дел Российской Федерации.
 
С июня 2010 года по январь 2013 года — заместитель начальника управления по административно-техническому надзору, начальник управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы .
 
С января 2013 года по август 2013 года — председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.
 
С августа 2013 года — первый заместитель главы администрации города Тулы.
 
С января 2015 года — заместитель главы администрации города по жизнеобеспечению и благоустройству.
 
С июля 2015 — заместитель главы администрации города по жизнеобеспечению.
 
С ноября 2015 по январь 2017 — заместитель главы администрации города-начальник управления по городскому хозяйству.
 
С января 2017 по настоящее время — заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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