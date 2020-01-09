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В Суворове приставы чуть не лишили новогоднего отдыха любительницу пьяной езды

В Суворове приставы чуть не лишили новогоднего отдыха любительницу пьяной езды

Сотрудники УФССП ограничили женщину в праве на выезд за пределы страны и наложили ограничения на её автомобиль.

На исполнении в отделе судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 31-летней жительницы Суворова штрафа за пьяную езду.

Женщина не торопилась выполнять свои обязательства, поэтому приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении её автомобиля Renault Duster и вынесли постановление о временном ограничении неплательщицы в праве выезда за пределы России.

Узнав о наложенных ограничениях и не желая остаться без новогоднего отдыха, дама немедленно оплатила штраф.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:25 +4
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Место
Тульская областьСуворов

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