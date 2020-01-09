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Алкогольный Новый год: семеро туляков – в морге, пятеро детей – в больнице

Алкогольный Новый год: семеро туляков – в морге, пятеро детей – в больнице

За время праздников в стационар наркологического диспансера поступили 174 пациента.

С 1 по 8 января работникам стационара пришлось оказывать помощь 11 наркозависимым и 163 алкозависимым гражданам. В больницы области с алкогольным опьянением тяжелой степени поступили 22 человека. Пятеро из них – дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Летальных исходов, связанных с отравлением алкоголем, в стационарах не было, однако зарегистрировано 7 смертей в домашних условиях из-за чрезмерного употребления спиртного.

Наркологическим диспансером проведено 124 медицинских освидетельствований, из них в 94 случаях обнаружено алкогольное опьянение, в 9 случаях – наркотическое. Аналогичная ситуация отмечалась и в предыдущие годы, роста количества обращений за специализированной наркологической помощью не наблюдалось.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +6
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