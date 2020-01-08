В правительстве Тульской области пройдут телефонные прямые линии

На вопросы жителей региона ответят Денис Горецкий и Леонид Ивченко.

В пятницу, 10 января, обращения туляков будет принимать начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

В следующую среду, 15 января, пройдёт прямая линия с руководителем областной Госжилинспекции Леонидом Ивченко.