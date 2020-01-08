В правительстве Тульской области пройдут телефонные прямые линии
На вопросы жителей региона ответят Денис Горецкий и Леонид Ивченко.
В пятницу, 10 января, обращения туляков будет принимать начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
В следующую среду, 15 января, пройдёт прямая линия с руководителем областной Госжилинспекции Леонидом Ивченко.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 8(4872)31-26-20.
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