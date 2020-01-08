Фото Юлии Жаворонковой
Жители Городского переулка жалуются на рекламный экран, который мешает им спать
Свет от рекламной конструкции проникает в окна квартир даже ночью.
Жители дома № 17 по Городскому переулку жалуются на «новогодний подарок», который не даёт им спать. Речь идёт об установленном прямо за окнами дома световом рекламном экране.
«Ночами спать просто не возможно. В квартирах, как на дискотеке, сверкает разноцветными огнями», – пишут туляки в социальных сетях.
Согласно «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», размещение пульсирующих рекламных установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.
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