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Жители Городского переулка жалуются на рекламный экран, который мешает им спать
Фото Юлии Жаворонковой

Жители Городского переулка жалуются на рекламный экран, который мешает им спать

Свет от рекламной конструкции проникает в окна квартир даже ночью.

Жители дома № 17 по Городскому переулку жалуются на «новогодний подарок», который не даёт им спать. Речь идёт об установленном прямо за окнами дома световом рекламном экране.

«Ночами спать просто не возможно. В квартирах, как на дискотеке, сверкает разноцветными огнями», – пишут туляки в социальных сетях.

Согласно «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», размещение пульсирующих рекламных установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +8
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