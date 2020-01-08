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Где в Туле не будет электричества 9 января

Где в Туле не будет электричества 9 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Железнодорожная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.),
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • п. Ново-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1,
  • п. Старо-Овсянниково, 1-а,
  • ул. Мартеновская, 6-а, 10, 10-б, 2, 4, 12, 6, 14, 16, 18, 8,
  • ул. Доватора, 7, 9,
  • ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),
  • ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),
  • пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,
  • ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.),
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Физкультурная, 18, 27.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +4
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