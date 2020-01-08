Где в Туле не будет электричества 9 января
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Железнодорожная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
- ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.),
- ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
- ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- п. Ново-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1,
- п. Старо-Овсянниково, 1-а,
- ул. Мартеновская, 6-а, 10, 10-б, 2, 4, 12, 6, 14, 16, 18, 8,
- ул. Доватора, 7, 9,
- ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152,
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),
- ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),
- пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,
- ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,
- ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.),
- пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
- ул. Физкультурная, 18, 27.
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