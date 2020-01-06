Беременных тулячек отправят в школу

Школы появятся на базе женских консультаций 14 районных больниц. Будущим мамам расскажут, как подготовиться к родом, в том числе психологически, как правильно вести себя при родах и многое другое. В школах будут специальные тренажёры для демонстрации биомеханизма родов, куклы и пеленальные столики.

Такие курсы позволят улучшить качество оказания медицинской и профилактической помощи беременным женщинам. К обучению в школах будут привлекаться беременные женщины с 1 триместра, поучиться смогут при желании и будущие отцы.

Численность женщин в группах составит 10-12 человек, занятия планируется проводить раз в неделю, пишет tulactive.ru.