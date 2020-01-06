Тренер сборной Латвии по каратэ проведет учебно-тренировочный сбор в Щекино

Фото предоставлено Федерацией каратэ Тульской области.

С 10 по 12 января в Щекино в спорткомплексе ФОК «Лесная Поляна» пройдет учебно-тренировочный сбор по каратэ под руководством Максима Иванчикова, тренера национальной сборной Латвии.

Организаторы мероприятия — региональная Федерация каратэ WKC, осуществляющая непосредственное проведение сбора, и Центр спортивной подготовки сборных команд Тульской области, предоставивший спортзал для тренировок.

- Не случайно мы начинаем 2020 год с такого масштабного и значимого мероприятия. Прошлый год был для нас очень результативным по количеству завоёванных наград, и чтобы в дальнейшем показывать ещё более высокие результаты, нужно учиться у лучших мастеров и тренироваться с сильнейшими спортсменами, — рассказал руководитель команды каратэ «Щёкиноазот» Вугар Ахмедов.

Узнав о приезде именитого мастера, к тульским каратистам решили присоединиться спортсмены и тренеры из Рязанской, Брянской и Смоленской областей.

Максим Иванчиков — тренер сборной Латвии, имеет 5 дан каратэ, известный латвийский мастер и высококлассный эксперт в кумитэ. У него за плечами интернациональный опыт работы с вьетнамской сборной каратэ.

Многократный чемпион Латвии, участник и победитель различных международных соревнований, инструктор, подготовивший чемпионов и призеров мира и Европы.

В 2007 году в его тренерском активе появилась первая медаль чемпионата мира в Стамбуле среди юношей 18−20 лет — его воспитанник Руслан Садыков занял второе место. С тех пор ученики Иванчикова продолжают завоевывать медали практически каждый год.