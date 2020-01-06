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Новичок «Арсенала» Валерий Громыко: В Туле буду зарабатывать чуть больше, чем в «Шахтере»
Фото пресс-службы ФК "Шахтер", Солигорск.

Новичок «Арсенала» Валерий Громыко: В Туле буду зарабатывать чуть больше, чем в «Шахтере»

Белорусский футболист подтвердил свой переход в тульскую команду.

То, что тульский «Арсенал» собирается подписать контракт с игроками солигорского «Шахтера» 22-летним Валерием Громыко и 26-летним Юрием Ковалёвым, стало известно еще в конце 2019 года. Главный тренер оружейников Игорь Черевченко рассказывал Myslo, какие надежды возлагает на этих футболистов:

- Сборы покажут. До марта время еще есть. Я все это время был на связи с их главным тренером. Плюс за сборную они себя хорошо проявляли, играя с такими командами, как сборная Германии. Неплохо выглядели. Мы на них возлагаем надежды.

В интервью белорусскому изданию «Прессбол» Валерий Громыко рассказал, что присоединится к новой команде уже 13 января.

— Не терпится присоединиться к новой команде?
 
- Еще бы! Давно не играл, соскучился по футболу. 13 января улетаю в Москву на медосмотр, 14-го — из Москвы в Турцию на сбор.
 
— Полетишь вместе с Ковалевым?
 
- Да.
 

— Под самый новый год появилась новость, что «Арсенал» и «Шахтер» договорились о компенсации, и уже с 1 января ты игрок тульской команды. Как пришли к такому решению? И оно же выгодно для тебя — полностью проведешь все сборы с командой.

- Ну да, выгодно. Изначально мой контракт с «Шахтером» действовал до 31 января. Хорошо, что нам удалось договориться, и клуб меня отпустил на месяц раньше. Спасибо за это. Так лучше, ведь предстоит знакомство с новой командой.


— Как думаешь, в Туле на тебя сделают серьезную ставку или придется воевать за место в составе? Контракт на 3,5 года.

- Мне кажется, срок нормальный. Какой смысл подписывать молодого игрока на короткий срок, если клуб в нем заинтересован? По недолгому разговору с тренером «Арсенала» Игорем Черевченко понял, что меня там ждут, на меня рассчитывают.


— В Туле уже бывал?

- Не-а.
 

— Гуглил город?

- Ну да, смотрел фотографии, что-то читал. Плюс спрашивал, например, у Дарко Бодула, который играл в России и заезжал в Тулу. Он сказал, что городок хороший. У меня сложилось такое же впечатление.
 
— Если не секрет: «Арсенал» предложил зарплату гораздо лучше, чем имеешь в «Шахтере»?
 
- В Солигорске у меня была зарплата на уровне всех молодых игроков. Ну, а так, в принципе, в «Шахтере» у всех плюс-минус одинаковые зарплаты. Исключение — легионеры. У приезжих они больше, у некоторых — гораздо больше. Когда узнаешь это, немного неприятно. В Туле, конечно, буду чуть больше зарабатывать, чем имел в «Шахтере». Но это несущественная разница.
 
— Под каким номером будешь играть в «Арсенале»?
 
- Пока не определился. 14-й вроде занят. Может, 41-й. Чтобы сохранить четверку и единицу.
 

— На сборах «Арсенала» предстоит серьезная работа по набору формы.

- Да. Я уже бегаю, тренируюсь. Полгода вне игры — это жесть. Физическую форму нужно набирать, но в плане работы с мячом вроде ничего не потерял. Все чувствуется, мяч не квадратный.
 

Отметим также, что на днях футболист Юрий Ковалев попрощался с белорусскими болельщиками на своей страничке в Инстаграм:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрый день, дорогие друзья ! Поздравлю всех вас с Наступающим 2020 годом! Пускай Новый год принесёт заряд бодрости , железного здоровья и оптимизма! Мне трудно сейчас прощаться, но пришло время двигаться дальше.Хочу поблагодарить клуб за эти 10 лет, также поблагодарить моих одноклубников и персонал клуба. Особую благодарность хочу сказать болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы были. Огромное вам спасибо! Для меня была большая честь быть частью этого клуба. Спасибо, «Шахтер»!

Публикация от Юрий Ковалев (@yra_kovalev23)

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Автор: Кристина Вернигорина
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