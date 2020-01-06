Новичок «Арсенала» Валерий Громыко: В Туле буду зарабатывать чуть больше, чем в «Шахтере»
Белорусский футболист подтвердил свой переход в тульскую команду.
То, что тульский «Арсенал» собирается подписать контракт с игроками солигорского «Шахтера» 22-летним Валерием Громыко и 26-летним Юрием Ковалёвым, стало известно еще в конце 2019 года. Главный тренер оружейников Игорь Черевченко рассказывал Myslo, какие надежды возлагает на этих футболистов:
- Сборы покажут. До марта время еще есть. Я все это время был на связи с их главным тренером. Плюс за сборную они себя хорошо проявляли, играя с такими командами, как сборная Германии. Неплохо выглядели. Мы на них возлагаем надежды.
В интервью белорусскому изданию «Прессбол» Валерий Громыко рассказал, что присоединится к новой команде уже 13 января.
— Под самый новый год появилась новость, что «Арсенал» и «Шахтер» договорились о компенсации, и уже с 1 января ты игрок тульской команды. Как пришли к такому решению? И оно же выгодно для тебя — полностью проведешь все сборы с командой.
— Как думаешь, в Туле на тебя сделают серьезную ставку или придется воевать за место в составе? Контракт на 3,5 года.
— В Туле уже бывал?
— Гуглил город?
— На сборах «Арсенала» предстоит серьезная работа по набору формы.
Отметим также, что на днях футболист Юрий Ковалев попрощался с белорусскими болельщиками на своей страничке в Инстаграм:
Добрый день, дорогие друзья ! Поздравлю всех вас с Наступающим 2020 годом! Пускай Новый год принесёт заряд бодрости , железного здоровья и оптимизма! Мне трудно сейчас прощаться, но пришло время двигаться дальше.Хочу поблагодарить клуб за эти 10 лет, также поблагодарить моих одноклубников и персонал клуба. Особую благодарность хочу сказать болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы были. Огромное вам спасибо! Для меня была большая честь быть частью этого клуба. Спасибо, «Шахтер»!