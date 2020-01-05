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Северное шоу на Казанской набережной: экскурсия в ярангу, шоу шамана и катание на оленях

Северное шоу на Казанской набережной: экскурсия в ярангу, шоу шамана и катание на оленях

5, 6, 7 января все гости Казанской набережной попадут в «Северную сказку». Начало программы в 12.00.

В течении всего дня будут работать: северная кухня, экскурсия в ярангу, северная предсказательница, катание на Северных оленях и хаски, зона северных аттракционов, фотовыставка, ярмарка северных сувениров.

Подробная программа:

13.00-14.00 выступление «Северное шоу Етти»

14.00-14.30 мастер класс по северным сувенирам амулетам

16.00-17.00 выступление «Северное шоу Етти»

17.00-17.30 мастер класс по северным сувенирам амулетам

18.30-19.00 шоу шамана, выступление «Северное шоу Етти»

19.00-19.30 мастер класс по северным сувенирам амулетам

20.00-20.20 огненно-пиротехническое шоу Шаманов «Северное сияние»
 

Также на Казанской набережной продолжится большой новогодний гастрофестиваль «С пылу, с жару!». На нем представлены изюминки русской кухни — чай из огромного самовара, блюда с «Тульского гриля», самая большая в мире «Жаровая машина», русская блинница, блюда из русской печи, новогодний напиток из «Котла Дружбы», а также огромный выбор выпечки и кондитерских изделий. Гастрофестиваль проходит с 12.00 до 20.00.

Мероприятия на улице Металлистов:

- 14.00-15.00 – новогодняя программа «Новогодний вальс»;

- 19.00-19.30 – файер-шоу театра огня «Эра».

Также на улице Металлистов продолжится фестиваль креативных ёлок, итоги которого подведут 7 января.

На площади Ленина в 12.00 и 19.00 состоится путешествие в Рождественскую сказку. В это время туляков и гостей города ждут интерактивно-развлекательные, концертные программы, зимний кинотеатр.

Продолжится праздник и в тульских парках.

11.00  Детская анимационная программа «Зима по-тульски». ЦПКиО/ детский городок.

13.00  Акция «Костерок». Ярмарка тульских мастеров. ЦПКиО/фонтанная площадь.

13.30-15.30  Концертная программа «С Новым годом!». ППКиО и
КПКиО/эстрада.

13.00-18.00  DJ сет, «Зумба», музыкальная гостиная, эстрадные исполнители, фольклорные коллективы, концерт, огненное шоу. ЦПКиО.

15.00  Детская анимационная программа «Зима по-тульски». ГП Рогожинский.

Подробная программа гуляний ЗДЕСЬ.

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Место
Казанская набережнаяЦентральный парк

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