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В Туле в ночном ДТП погибли три человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле в ночном ДТП погибли три человека

Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.

В ночь на 5 января на ул. Октябрьской в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив дома №318 (автосалон, - прим. авт.) легковой автомобиль Opel Astra на внушительной скорости врезался в опору линии электропередач.

Прибывшим на место происшествия пожарным и очевидцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Медики были на месте всего через восемь минут, однако находившиеся в салоне Opel люди получили несовместимые с жизнью травмы.

«В результате ДТП погибли 20-летний водитель авто и две его пассажирки - 17-летняя и 18-летняя девушки», - сообщили Myslo в региональной Гоставтоинспекции.

Еще одна пассажирка, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, в том числе переломом костей таза.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:41 +5
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