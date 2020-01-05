В Туле в ночном ДТП погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В ночь на 5 января на ул. Октябрьской в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив дома №318 (автосалон, - прим. авт.) легковой автомобиль Opel Astra на внушительной скорости врезался в опору линии электропередач.

Прибывшим на место происшествия пожарным и очевидцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Медики были на месте всего через восемь минут, однако находившиеся в салоне Opel люди получили несовместимые с жизнью травмы.

«В результате ДТП погибли 20-летний водитель авто и две его пассажирки - 17-летняя и 18-летняя девушки», - сообщили Myslo в региональной Гоставтоинспекции.

Еще одна пассажирка, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, в том числе переломом костей таза.



Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.