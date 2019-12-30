Администрация Genatsvale: «Ресторан работает, нарушений у нас нет»

После сообщения о том, что суд приостановил на 90 суток работу предприятия общественного питания по адресу: Тула, Красноармейский пр., 7-б, с редакцией связался владелец ресторана Genatsvale Тариел Дзоценидзе.

Он рассказал, что проверка деятельности заведения началась после того, как осенью 2019 года один из туляков заболел брюшным тифом. После того как мужчине поставили диагноз, его опрашивали. В ходе опроса мужчина рассказал, что в период с 1 сентября по 15 октября 2019 года периодически питался как минимум в десяти ресторанах Тулы. В числе прочих был назван и ресторан Genatsvale.

– Именно это и стало поводом для проверки Роспотребнадзора, — говорит Тариел Дзоценидзе. — В ходе проверки в самом ресторане санитарные врачи не нашли никаких критичных нарушений, претензии были только к сыроварне, которая находится на первом этаже этого же здания и принадлежит ООО «Дзоци» (ресторан же принадлежит ООО «Бари»). Суть нарушений сводится к слишком маленькому помещению сыроварни, которое нужно расширить, чтобы обеспечить полный цикл производства. К слову, у нас имеется заключение экспертизы о том, что сыры ООО «Дзоци» — качественный продукт, в их составе не найдено вредных или опасных бактерий. Но тем не менее из-за претензий к помещению сыроварни суд приостановил ее работу на 90 суток до устранения нарушений.

Непосредственно ресторан Genatsvale работу не прекращал и прекращать не собирается. Ждем посетителей!

Администрация ресторана обратилась к тулякам:

«Дорогие наши гости! Ресторан Genatsvale выражает вам огромную благодарность за поддержку, преданность и веру!

С радостью сообщаем, что все корпоративные вечера, запланированные мероприятия состоятся и пройдут на высочайшем уровне! Мы рады вам и готовы дарить своё радушие и гостеприимство с ещё большей любовью и щедростью! А своим конкурентам, недоброжелателям, журналистам, допускающим распространение недостоверной и неподтвержденной информации, хотим выразить своё признание и поздравить с наступающим Новым годом, ведь благодаря вам мы становимся сильнее! Ненужное отсеивается, а рядом остаются истинно настоящие, искренние и ценные.

Друзья, ждем по адресу: Тула, Красноармейский проспект, 7-б. Ваша дружная семья Genatsvale!»