В четвертом туре чемпионата России «Тулица» выиграла все матчи

Фото: ВК «Тулица».

В данный момент наша команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

«Тулица» провела четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» во Владивостоке. Наша команда сыграла по две игры с «Приморочкой» и «Лучом».

Во всех матчах тулячки победили своих соперниц. Итоги игр таковы: в первой игре «Тулица» обыграла «Луч» со счетом 3:0 (25:21; 25:10; 25:10), в ответной — тоже со счетом 3:0 (25:21; 25:5; 25:19). Также дважды была повержена «Приморочка» — 3:0 (25:22; 25:19; 25:18) и 3:1 (23:25; 25:8; 25:20; 25:20).

– В завершении четвертого тура регионального чемпионата команда выражает огромную благодарность Владивостоку за гостеприимство и ВК «Приморочка» за отличную организацию турнира и качественные прямые трансляции матчей. Благодаря вам болельщики волейбола, находясь за тысячи километров, смогли увидеть игры любимых команд и повторы ярких моментов, — сообщает пресс-служба ВК «Тулица».

Также тульская команда еще раз обратила внимание на неудобный формат чемпионата.

– На играх нашей команды, которые начинались в 16.30 по местному времени, было 40-50 зрителей. Для кого играют клубы? Почему выбирают такое неудобное время для болельщиков? Какое будущее ждёт волейбол? Пока больше вопросов, чем ответов.

Сейчас команды ушли на небольшой перерыв. Отметим, что после новогодних праздников большой волейбол вернется в Тулу. 11 и 12 января в манеже «Арсенала» пройдет международный турнир по волейболу среди женских команд.

Также с 23 по 26 января на домашней площадке состоится пятый тур регулярного чемпионата.