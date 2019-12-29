Туляк заболел брюшным тифом: после проверки в городе закрыли грузинский ресторан

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Советский районный суд г. Тулы приостановил деятельность организации общественного питания ООО «ДЗОЦИ» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ООО «ДЗОЦИ» по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По информации суда, проверка началась после того, как у туляка был диагностирован брюшной тиф.

В ходе опроса заболевшего санитарным врачам стало известно, что в инкубационный период заболевший питался в ресторане «Genatsvale» («Генацвале», ООО «Бари»).

Сотрудники ведомства провели санитарно-эпидемиологическую проверку ресторана по адресу: Тула, Красноармейский проспект, 7-б.

При обследовании помещений, принадлежащих ООО «Бари», на первом этаже здания установлено наличие сыроварни, принадлежащей ООО «ДЗОЦИ».

На момент проверки 18 декабря 2019 года в помещении организации общественного питания ООО «ДЗОЦИ» были выявлены

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу здоровью и жизни людей.

Постановлением судьи Советского районного суда Тулы от 23 декабря 2019 года ООО «ДЗОЦИ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания по адресу: Тула, Красноармейский проспект, дом 7-Б, сроком на 90 суток.

Юридическому лицу ООО «ДЗОЦИ» запрещена эксплуатация организации общественного питания по этому адресу.