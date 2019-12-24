В правительстве Тульской области определили сроки ремонта тульских мостов

23 декабря на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили план ремонта автомобильных дорог в Тульской области на 2020 год.

План сформирован по итогам диагностики дорожного покрытия, предложений минобра и минздрава региона с учетом школьных маршрутов и объектов здравоохранения. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

В следующем году планируется отремонтировать 44 объекта региональных дорог общей протяженностью порядка 278 км. Одновременно Тулаавтодор будет проводить работы по содержанию автомобильных дорог: нанесение дорожной разметки, установку барьерного ограждения, ямочный ремонт, опиловку кустарников и установку новых автопавильонов. В 2020 году планируется установить около 140 новых павильонов.

Родион Дудник отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 48 объектов общей протяженностью почти 145 км. В том числе 15 объектов региональных дорог и 33 объекта местных автодорог на территории Тульской городской агломерации. К концу 2020 года процент дорог, соответствующих нормативным требованиям нацпроект, составит 47% в Тульской области и 68% в Тульской городской агломерации.

Все контракты будут заключены до конца 2019 года.

В 2020 году планируется отремонтировать мосты через р. Плава в Плавском районе, р. Вашана в Заокском районе и р. Дон в Кимовском районе. А также – приступить к ремонту моста через р. Упа в Большой Туле на 13-м км а/д Тула - Алексин – Обидимо.

В следующем году продолжатся работы по проекту «Реконструкция мостов, мостовых переходов и подъездных путей к ним». Будут в полном объеме выполнены работы на 4 объектах, из них 1 переходящий с 2019 года. Еще на 7 объектах работы будут начаты в 2020 году и завершены в 2021-м.

В 2020 году планируется завершить работы по строительству в Туле моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II очередь Восточного обхода). Работы идут за счет средств федерального бюджета. Отставаний по графику работ нет.

Дудник напомним о поручении, обозначенном в Послании губернатора – администрация Тулы должна заранее приступить к работам по проектированию развязки обвода и улицы Ложевой.

Для обеспечения доступности сельских населенных пунктов в 2020 году планируется выполнить работы по реконструкции 2 автомобильных дорог в Дубенском районе и Ефремове.



В 2020 году работы по устройству искусственного освещения в населенных пунктах должны быть выполнены на 22 объектах общей протяженностью 50,8 км. Там будут устанавливать современные энергосберегающие светодиодные светильники.

Губернатор напомнил, что проведения работ по освещению дорог нужно проводить силами тульских специалистов. В этом году в трех филиалах Тулаавтодора созданы оперативные выездные бригады. С 2020 года эти работы будут выполняться своими силами, а не сторонними организациями.



Замгубернатора Тульской области Сергей Егоров доложил о строительстве автомобильной дороги, соединяющей федеральные трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон», объездной дороги города Новомосковска. Эти объекты будут включены в комплексный план развития транспортной инфраструктуры региона.

Строительство моста через р. Упу в Туле и организация дорожного движения на пересечении улиц Ложевая и Восточного обхода будут финансироваться из областного и городского бюджета в пропорции 60/40.

В проработке – варианты организации движения в районе путепровода «Красные ворота». Один из приоритетных вариантов – строительство путепровода над железной дорогой.



Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву держать строительство моста через Упу на личном контроле.



Дмитрий Миляев доложил о планах по ремонту дорог в областном центре на 2020 год. На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей, в том числе половина – федеральные средства.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован комплексный ремонт 9 участков автомобильных дорог на 540 млн. руб. Это такие значимые для города улицы, как: ул. Ф. Энгельса, ул. Болдина, ул. Первомайская, ул. М. Горького, ул. Станиславского, ул. Кауля, ул. Демонстрации, Городской переулок и ул. Маршала Жукова.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году запланирован ремонт ул. Менделеевская, Денисовский переулок, ул. Дзержинского, Садовый переулок и ул. Революции (от ул. Ф. Энгельса до ул. Советской) на 48,8 млн. руб.

Также в рамках данной программы планируется провести ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки на ул. Ф. Энгельса, аналогичные работы будут проведены на ул. Советской.

На ямочный ремонт запланированы средства в размере 100 млн рублей.

Около 80 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в сельских населенных пунктах Большой Тулы. Эти работы будут выполняться в щебне.

Губернатор напомнил о работе мобильных ремонтных бригад, которые работали по заявкам жителей на сервис «Тула без ям». Они показали свою эффективность - глава региона поручил продолжить их работу.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что на протяжении нескольких лет администрация города не обращала внимания на мосты и довела некоторые из них до аварийного состояния.

До 2025 года на территории города планируется произвести работы по проектированию и капитальному ремонту 8 мостовых сооружений.

В первую очередь будут отремонтированы Баташевский и Демидовский транспортно-пешеходные мосты. В настоящее время ведутся изыскательные и проектные работы, которые будут завершены в 2020 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

В план работ с 2021 по 2025 год включены проектирование и дальнейший ремонт следующих объектов:

- Московского транспортно-пешеходного путепровода

- Привокзального транспортно-пешеходного моста

- Кобелевского транспортно-пешеходного моста

- Кобзевского транспортно-пешеходного моста

- Скуратовского транспортно-пешеходный путепровода

- Иншинского пешеходного моста.