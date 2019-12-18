Послание губернатора Алексея Дюмина: «Тульское» должно стать синонимом слова «отличное»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона обратился с ежегодным Посланием к жителям Тульской области и депутатам областной Думы. Публикуем полный текст выступления Алексея Дюмина.

- Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители Тульской области, члены регионального парламента и правительства, представители федеральных органов власти!

В 2016 году мы вместе с вами разработали Программу социально-экономического развития области на 5 лет. Дали ей название «Земля силы и талантов». Поставили перед собой масштабные, амбициозные цели и задачи. И, главное, определили курс – на повышение качества жизни в регионе.

Национальные проекты, утвержденные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, предоставили нам дополнительные возможности для развития, движения вперед.

С момента подготовки Программы прошло три с половиной года. И сегодня мы оценим пройденный путь – что уже достигнуто, а какие направления требуют дополнительного внимания.

Мы смогли добиться прогресса в решении ряда общественно значимых проблем. Сдвинули с мертвой точки многие вопросы, которые не решались не то что годами, а десятилетиями.

Это и долгострои, и недофинансирование важных проектов, и состояние материальной базы учреждений образования и здравоохранения.

Только на ремонт и оснащение школ и детских садов выделяем из бюджета полмиллиарда рублей ежегодно.

За два последних года более пятисот миллионов выделено и на медучреждения. И это без учета внебюджетных средств.

Эта повседневная, но совершенно необходимая работа. И мы ведем ее на плановой, системной основе.

Облик Тулы, нашей областной столицы, за последние годы кардинально преобразился. Обустройство Тульской набережной – это, по сути, начало новой эпохи в истории Тулы.

Оно дало старт обновлению всего исторического центра города, которое продолжается и сегодня.

Улица Металлистов – одна из старейших в Туле, здесь расположен целый ряд исторических объектов. Видя, как из-за движения автомобилей они приходят в упадок, мы сделали эту уникальную улицу пешеходной. Реставрируем на ней исторические здания, строим Музейный квартал. Вместе с Тульским кремлем он образует ядро полноценного культурного кластера. Сохраняя облик улицы XIX века, создаем на ней современную туристическую инфраструктуру – гостиницы, рестораны, кафе.

Это уже не просто благоустройство, а создание современной городской среды. И применять такой комплексный подход нужно не только в урбанистике, а во всех сферах. Каждый локальный вопрос должен решаться не сам по себе, а как часть общей стратегии развития.

Вместе с вами мы убедились, что нерешаемых задач не бывает.

Я мог бы долго перечислять наши достижения за прошедшие три с лишним года. Но чтобы не утомлять вас цифрами и статистикой, давайте посмотрим ролик.

Дорогие друзья! Один из главных вызовов, которые мы определили для себя при подготовке Программы в 2016 году, - демографический.

Нам пока не удалось переломить тренд сокращения численности жителей области. Это общероссийская проблема. Демографическая яма возникла из-за низкой рождаемости 90-х. Решить ее – задача не одного года. И мы принимаем все возможные меры для повышения рождаемости.

Здесь наша опора – многодетные семьи. С 2014 года их число выросло на 40%.

Со следующего года мы вводим новый пакет социальных мер для поддержки многодетных семей.

Сумма областного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка в Тульской области будет увеличена более чем вдвое – с 69 до 150 тысяч рублей.

В 2017-2019 годах мы ввели 8 новых региональных выплат. Каждый третий житель региона получает меры социальной поддержки.

Более 70% областного бюджета – это по-прежнему статьи социального характера.

В общей структуре населения у нас почти треть – люди старше трудоспособного возраста. По этому показателю мы вторые в стране. Старшему поколению – наша особая забота.

В регионе второй год внедряется система долговременного ухода.

И уже есть результаты. Например, в услугах по уходу у нас нуждаются 2 тысячи человек. И все эти люди сегодня получают необходимый объем помощи.

Мы развиваем дополнительные социальные сервисы – пункты проката технических средств реабилитации и Школы родственного ухода. В муниципальных образованиях открываются дневные отделения для тех, кто нуждается в постоянном присмотре.

Мы многое делаем для людей старшего возраста, но сейчас эту работу ведут разные ведомства. А нужно, чтобы она координировалась из одного центра.

Поручаю правительству разработать программу «Тульское долголетие», которая объединит в себе и медицину, и социальную поддержку, и спорт, и культуру, и волонтерство.

Это позволит охватить большее число пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации и предложить новые виды помощи.

В зоне особого внимания – семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Наш регион одним из первых внедрил систему ранней помощи детям с особенностями развития, а также их родителям. И она постоянно совершенствуется.

Мы выполняем свои социальные обязательства. Это и в дальнейшем будет оставаться одним из приоритетов нашей работы.

На теме здравоохранения хочу остановиться особо.

Здоровье – это вопрос, который волнует и касается каждого.

Для развития отрасли в регионе делается очень многое. Жалоб становится меньше, но их по-прежнему немало. Задача министерства здравоохранения – сделать все, чтобы люди увидели улучшения.

Ключевой приоритет – первичное звено. Мы начали эту работу в 2017 году. А сейчас разрабатываем программу развития первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены мнения как пациентов, так и самих медработников.

В этом году выполним нормативы по доступности ФАПов на всей территории области. Всего их у нас сейчас 368. Но 100 из них нуждаются в первоочередном ремонте. Ставлю перед правительством задачу – в течение двух лет привести их в порядок. Капитально отремонтировать, а на месте аварийных – построить новые.

Одна из главных проблем отрасли у нас, как и по всей России, – нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще – с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов.

Нужно стимулировать и поддерживать врачей.

Поручаю правительству в 2020 году принять дополнительные меры по поддержке медиков.

А минздраву – разработать порядок финансового поощрения лучших врачей региона.

Материальная составляющая важна. Но всё-таки главное – это жилье. В фонде жилья для врачей – 29 квартир. В этом году приобретаем 7 квартир и еще 50 – в ближайшие 2 года.

Но это не всё. Мы проделали большую работу на федеральном уровне. В итоге достигнута договоренность с Правительством Российской Федерации и агентством «ДОМ.РФ» о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. 100 из них будут предназначены для медиков.

Один из важнейших инструментов сохранения здоровья людей – ранняя диагностика. Мы обязаны максимально вывести граждан трудоспособного возраста из зоны риска. Для этого развиваем практику профосмотров непосредственно на рабочем месте. За два года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза. Осмотрено вдвое больше работников. У 37% выявлены патологии. И эти люди уже не останутся вне поля зрения медицины.

Поручаю минздраву в 2020 году довести количество предприятий, участвующих в проекте «Здоровый регион», до 60. А число осмотренных работников – до 10 тысяч.

Нам нужны новые подходы к работе здравоохранения. Необходимо оздоровить саму отрасль, в которой еще немало проблем.

Предлагаю объявить 2020 год в Тульской области «Годом здоровья».

Достойная жизнь может быть только в комфортном, благоустроенном жилье. И одна из проблем, которые мы определили для себя в Программе «Земля силы и талантов», – большой объем аварийного жилья.

В 2017 году мы завершили реализацию федеральной программы расселения аварийного жилья.

В 2018 году мы начали свою, региональную программу. Основной акцент был сделан на Тулу. Порядка 900 человек уже переехали в новое комфортное жилье.

В 2019 году регион вступил в очередной этап федеральной программы. Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В программе 13 муниципалитетов. Жители Тулы и Алексина уже начали получать ключи от новых квартир.

Не забыты и жители домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Выделено финансирование, которое в итоге позволит расселить порядка 200 семей.

В целом, если говорить о вводе жилья в регионе, то с 2016 по 2019 годы мы построили более 2,5 млн кв. м жилья. А к 2024 – должны выйти на уровень одного миллиона кв. метров в год. И это не уплотнённая застройка, как было раньше, а полноценные новые жилые кварталы с инфраструктурой.

В планах – развитие индивидуального жилищного строительства. Это общероссийский тренд: люди все больше хотят жить не в квартирах, а в собственных домах.

Поручаю правительству разработать программу стимулирования ИЖС.

Начиная с 2016 года, правительство региона активно борется с таким явлением, как обман дольщиков.

За это время мы помогли более чем 2000 семей.

С 2005 года – 15 лет – не решалась проблема вкладчиков «Социальной инициативы» в Новомосковске.

Их просто никто не замечал, а это 170 человек. Мы нашли решение. И уже в следующем году люди начнут получать компенсации понесенного ущерба.

В этом году создали Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, чтобы достроить оставшиеся 8 проблемных домов компании «Фаворит». И к концу 2022 года мы должны окончательно решить эту проблему.

Инженерная инфраструктура, созданная в советские годы, уже выработала свой ресурс. Сегодня мы серьезно вкладываемся в модернизацию тепло - и водоснабжения.

С 2016 года заменили почти 500 км ветхих тепловых сетей, это 26% их общей протяженности.

В итоге два последних года все муниципалитеты области в срок получают паспорта готовности к отопительному сезону. Такого не было никогда.

Качество водоснабжения – одна из самых острых, застарелых проблем региона.

Мы начали ее системно решать. На водоводах от аварийного ремонта перешли к комплексному. Выполнили работы на 76 объектах в 43 населенных пунктах.

Давно назрела замена магистральных водоводов в Туле. Уже заменен самый аварийный участок водовода крупнейшего района областного центра – Пролетарского. А за 3 года мы планируем заменить 30 км магистральных водоводов Тулы.

Так мы решаем проблему подачи воды. Но есть и проблема ее качества. Вода во многих районах не соответствует санитарным нормам. С этого года мы реализуем трехлетнюю региональную программу «Чистая вода». А также вошли в федеральную программу - регион получит почти 1 млрд 200 млн рублей.

Наша задача – в итоге обеспечить всех жителей области коммунальными услугами надлежащего качества.

Поручаю главам муниципалитетов активизировать работу с неэффективными собственниками коммунальных объектов. С теми, кто собирает деньги с жителей и при этом не вкладывается в развитие инфраструктуры.

Прошу региональную прокуратуру, Следственный комитет и УМВД по Тульской области активно подключиться к этой работе.

В последние годы в регионе ведется системная работа по улучшению состояния дорожной сети. С 2016 отремонтировано более 1800 километров дорог.

В 2017 году Тульская область вступила в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные автодороги». А в 2018 – стала одним из его лидеров.

Данный проект предъявляет повышенные требования к качеству работ. С этого года мы распространили их на ремонт всей региональной сети дорог.

Но нам необходимо обеспечить такое же качество и при ремонте муниципальных дорог, расширить применение новых технологий.

В этом году мы приступили к крупнейшему дорожному проекту в Туле – строительству второй очереди Восточного обхода с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу. Работы должны быть завершены осенью 2020 года. Это существенно разгрузит данное направление и даст импульс для развития территории в районе Восточного обхода.

Даю поручение городской администрации и профильному министерству: не дожидаясь завершения строительства, приступить к разработке проекта развязки на пересечении Восточного обхода и Ложевой улицы.

На протяжении долгих лет в регионе не занимались мостами.

На региональном уровне мы системно ведем эту работу с 2016 года. За 3 года на средства бюджета в области было реконструировано 7 мостов. До 2022 года предстоит провести работы еще на 14.

Хочу выразить благодарность Министерству обороны и лично Министру Сергею Кужугетовичу Шойгу за оказанную поддержку. За два года военнослужащие возвели 9 мостов в 5 муниципальных образованиях. Люди ждали эти мосты десятилетиями.

Более того, уже достигнута договоренность, что в 2020 году по нашему обращению Минобороны построит еще 5 мостов – в тех населенных пунктах, где проблема транспортной доступности стоит особенно остро, а возможности муниципальных бюджетов не позволяют ее решить.

Тула занялась проблемными мостами только в этом году. Почему только сейчас? Куда раньше смотрели?

Поручаю городской администрации и правительству – подготовить программу их реконструкции с разбивкой по годам. И заложить на это необходимые средства в бюджет.

В прошлом году мы с вами говорили о необходимости улучшить транспортную систему Тулы.

За это время введена безналичная оплата проезда, создан единый организатор перевозок, транспорт стал ходить более регулярно.

Новая система должна охватить все перевозки города. А в дальнейшем необходимо распространить эту практику на область. Пассажиры должны получать безопасные и качественные услуги на современном и комфортном транспорте.

Комфортная среда проживания – неотъемлемая составляющая качества жизни. За последние годы мы благоустроили 829 дворов и 83 общественных пространства, которые выбрали жители.

Теперь это точки притяжения, где люди с удовольствием отдыхают.

По примеру проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2020 года начинает действовать проект «Комплексное развитие сельских территорий». Для нас это реальный шанс качественно улучшить жизнь на селе. Это и благоустройство, и развитие социальной сферы, и льготные кредитные программы для бизнеса и домохозяйств.

Мы уже подали заявку на федеральное финансирование. Это лишь первый шаг. Впереди – защита заявки, контрактование, строительство, получение субсидирования. Поручаю председателю правительства лично контролировать эту работу.

Одно из ключевых направлений Программы «Земля силы и талантов» развитие образования.

Мы ставили перед собой задачу ликвидировать очереди в детские сады для детей от 3-х лет и выполнили ее.

Очередь в дошкольные учреждения для детей ясельного возраста в области сократилась более чем в 3 раза.

Однако остается нехватка ясельных мест. До 2022 года мы планируем открыть еще 19 новых зданий детских садов. И полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях самых маленьких жителей области.

Правительству и профильному министерству уже поручено взять решение этой задачи на особый контроль.

О повышении качества школьного образования Тульской области говорит рост числа стобальников. За три года их стало больше на 53%.

Практически каждая школа сегодня – это школа полного дня. Дети не только получают образование, но и имеют возможность заниматься в различных кружках и секциях. Получать навыки, которые могут пригодиться на будущей работе.

В этом году мы создали 34 «Точки роста» – это центры гуманитарного и цифрового образования в школах. Они помогают сократить разрыв по качеству образования между городскими и сельскими школами. К 2024 году таких центров будет 78.

Мы последовательно развиваем работу с одаренными детьми.

В регионе уже работают два центра – в Туле и в Ясной Поляне.

Наша задача – за следующие 2 года создать крупный инновационный образовательный центр по аналогии с «Сириусом». В нем ребята будут учиться по углублённым программам, осваивать азы профессий будущего.

Мы должны дать нашим ребятам максимум возможностей проявить и применить свои таланты.

В Тульской области должны быть решены самые актуальные экологические проблемы. Требуются эффективные механизмы воздействия на предприятия, загрязняющие окружающую среду.

Стимулирование их на внедрение наилучших доступных технологий, строительство и модернизацию очистных сооружений. Эту работу мы начинаем в рамках нацпроекта «Экология». Надо наращивать темпы!

В этом году область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Переходный период был непростой. Все жалобы жителей и возникающие проблемы разбирали в индивидуальном порядке.

Как результат – на сегодня более чем на половину сократилось количество вновь выявленных несанкционированных свалок. Организован своевременный вывоз отходов практически из всех населенных пунктов. Во всех муниципалитетах региональные операторы обновляют контейнерный парк и специализированную технику. А администрации ведут работу по созданию и обустройству контейнерных площадок.

И это только начало внедрения новой системы. Нам предстоит ввести в эксплуатацию два современных объекта по утилизации отходов – с технологией максимального извлечения полезных компонентов для их дальнейшего использования.

А также – начать создание централизованной системы раздельного сбора мусора.

В Программе мы ставили себе задачу в 2019 году увеличить долю жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 37%. Сегодня этот показатель достиг 45% или 630 тысяч человек.

За счет каких мер? В первую очередь за счет ремонта и строительства новых спортивных объектов.

Теперь важно обеспечить доступность, а соответственно, и максимальную загрузку спортивных сооружений. Это, в первую очередь, задача глав администраций. А региональный комитет по спорту должен оказывать им самую серьезную помощь. И заранее готовить профессиональные тренерские кадры.

Мы создаем благоприятные условия для развития базовых и новых для региона видов спорта. Оказываем адресную поддержку перспективным спортсменам и командам. Более 80% этих расходов берут на себя наши социальные партнеры. Хочу еще раз сказать большое спасибо всем, кто вкладывается в наш профессиональный спорт.

Основа повышения качества нашей жизни – это рост экономики.

Здесь у нас тоже немало побед и достижений. Они дались нам нелегко.

Заявка о создании особой экономической зоны в Узловой была подана в Минэкономразвития РФ еще в 2014 году. Следующие два года ОЭЗ существовала только на бумаге. Мы приложили большие усилия, и за несколько месяцев было принято Постановление Правительства России о ее создании. Это произошло в апреле 2016 года.

А в декабре 2017 года в Узловой открылся первый в стране завод по производству уникального оборудования для нефтегазовой промышленности. Он не только начал полностью замещать импортную составляющую в России, но уже сертифицируется для выхода на мировой рынок.

Строительство завода «Хавэйл» в индустриальном парке «Узловая» также было под угрозой. Мы были вынуждены привлечь дополнительные бюджетные средства и построили необходимую инфраструктуру для проекта в кратчайшие сроки.

Благодаря включенности правительства Тульской области проект был поддержан федеральным центром.

Мы выполнили обязательства по инвестиционному соглашению, которое было подписано в 2014 году в присутствии руководителей России и Китая. В июне 2019 года завод был запущен. И дан старт реализации второй очереди.

К 2016 году на грани остановки был еще один важный проект – новое производство «Тула-Сталь».

Благодаря поддержке федерального центра удалось найти дополнительное финансирование. В июле нынешнего года состоялся запуск нового металлургического завода.

Это одно из самых современных металлургических предприятий страны и один из крупнейших и важнейших проектов в отрасли за последние 25 лет.

Теперь о задачах, основных направлениях экономического развития.

Первое – промышленность. Тульская область – индустриальный регион, и промышленные предприятия – основа нашей экономики. У нас стабильная динамика роста ключевых отраслей – металлургии, пищевой промышленности, химии, машиностроении.

С учетом роста объемов внутреннего производства одна из ключевых задач – выход на внешние рынки, наращивание экспортных поставок.

Второе – привлекательность. В первую очередь – инвестиционная. Более 100 инвестсоглашений на полтриллиона рублей за три года – это неплохой результат. Наш подход к работе с инвесторами – как российскими, так и иностранными – приносит реальные плоды.

Задача – не сбавлять обороты, продолжать улучшать инвестиционный климат, разрабатывать и применять новые инструменты привлечения инвестиций в регион.

Необходимо использовать все возможности цифровой экономики для создания удобных и современных механизмов сопровождения инвесторов.

Нужно автоматизировать подбор инвестиционных площадок и до минимума сократить время обработки заявок.

Третье – проекты. Мы должны максимально эффективно реализовывать всё, что начали. Особая экономическая зона «Узловая» - эту площадку знают, ей доверяют. Уже сейчас число её потенциальных инвесторов таково, что мы приступаем к проектированию второй очереди.

Мы подали заявки в Правительство РФ на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Ефремове и Алексине. Заявки были поддержаны.

И за короткий срок мы привлекли в новые ТОСЭР 8 резидентов. Надо сделать так, чтобы два наших моногорода стали примером того, как могут развиваться подобные территории и расти качество жизни людей.

Четвертое – практики.

Тульская область – в числе лидеров по освоению новых технологий и лучших практик. В августе 2017 года мы одними из первых вошли в программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая теперь приобрела статус нацпроекта. До 2025 года производительность труда на предприятиях-участниках должна вырасти на треть.

В рабочей группе Госсовета РФ «Промышленность», которую я возглавляю, формируются предложения по развитию отрасли в масштабах страны. Это и ряд послаблений для законопослушных экспортёров – отмена валютного контроля, штрафов и т.д.

И вопросы госзакупок оборудования – в том числе для выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК. И снижение НДС для предприятий, активно инвестирующих в НИОКР, и многое другое.

В дальнейшем эти идеи определят будущее отечественной промышленности. И роль Тулы в этом будущем, конечно же, ключевая. Иначе и быть не может.

Важнейшей задачей для региона в 2020 году должно стать ускорение технологического развития. В рамках нацпроекта «Наука» в России будет создано 15 Научно-образовательных центров мирового уровня. И наша задача – чтобы один из них появился в Тульской области.

Речь идет о кооперации науки и бизнеса для разработки и внедрения передовых конкурентоспособных технологий и продуктов, подготовки научных кадров.

Пятое – продвижение.

«Тульское» должно стать синонимом слова «отличное». О чем бы ни шла речь.

Всё, что мы выпускаем, должно завоёвывать рынки. И внутренние, и внешние.

Это касается и культурного продукта. Мы неслучайно дали Программе развития региона название «Земля силы и талантов». У Тульской области – богатейшая культура. И мы делаем все, чтобы сохранить и приумножить наше наследие.

Нам есть что показать гостям региона. Для их привлечения мы должны использовать все инструменты продвижения тульских брендов. Тульский пряник знали и раньше, но мы нашли способы подать его по-новому. Он уже побывал и в небе, и даже в Космосе.

Надо идти дальше, придумывать новые идеи.

Для каждого тульского бренда разрабатывать креативные концепции продвижения. Тула должна звучать не только в России, но и за её пределами!

В ближайший год нас ждут 2 больших юбилея: пятисотлетие Тульского кремля и Большой засечной черты и 75-летие Победы.

Пятисотлетие кремля – не просто красивая дата. Ее празднование дает нам масштабные ресурсы и средства для развития не только Тулы, но и изменения облика наших малых исторических городов.

Годовщина Победы в Великой Отечественной войне – важнейшая дата в истории нашего народа.

И роль Тулы, которая остановила врага на пути к Москве, не должна быть забыта. Отмечая 75-летие, нельзя ограничиваться традиционным набором мероприятий. Особое внимание нужно уделить молодежи. Чтобы она не только знала свою историю, но и понимала, какой ценой была добыта Победа.

Мы должны помнить, что живем на славной, героической земле. Развивать и приукрашать родной край, работать на его будущее.

Хочу обратить особое внимание на важность открытого общения власти и граждан.

За последние годы мы вывели работу с обращениями жителей на новый уровень. Это не только личные приемы, разбор обращений на оперативных совещаниях в правительстве и «Час контроля».

Мы оперативно реагируем на сообщения от граждан как в СМИ, так и в социальных сетях.

Интернет сегодня становится главным источником информации и площадкой для общения. И доступ к нему должен быть у всех.

Поэтому в прошлом году мы досрочно завершили федеральный проект по устранению цифрового неравенства. Во всех населенных пунктах с численностью от 250 до 500 жителей установлены уличные точки доступа к Wi-Fi.

Следующий шаг – это подключение домохозяйств к высокоскоростному Интернету. Особенно – в отдаленных деревнях и селах, в которые операторам связи нерентабельно тянуть Интернет.

Поручаю министерству по информатизации и главам администраций совместно с министерством ЖКХ – в первом квартале 2020 года разработать механизмы поддержки. Найти способы снизить затраты на подключение, рассмотреть возможность субсидировать операторам часть расходов. Чтобы услуга была доступной для жителей по цене и при этом качественной.

Выше речь шла о технологиях общения. Теперь давайте поговорим о его содержании.

Правительство и министерства оценивают свою работу по «счетным» показателям – количество мероприятий, проценты прироста, затраченные суммы в рублях. Это неизбежно: система государственного управления построена на цифрах.

Но люди ждут от нас справедливости, неравнодушия и внимания.

И никакие цифры, никакие KPI не могут быть аргументом для них, если их проблемы не решаются. Власть должна научиться говорить с людьми на одном языке и слышать их.

Мы привлекаем крупные инвестиции, создаем новые производства, развиваем новые отрасли экономики.

Но по результатам социологических исследований мы видим, что многие наши жители жалуются на низкий уровень жизни. Наша с вами задача – сделать так, чтобы люди видели и чувствовали результаты той работы, которую мы делаем в области.

Простой пример. По статистике, у нас очень неплохие показатели рынка труда – безработица ниже чем полпроцента экономически активного населения области. На одного безработного – примерно 5 вакансий. А общаясь с людьми, мы слышим, что они не могут найти себе достойную работу. Значит, нужно разбираться, анализировать глубже. По-новому посмотреть на наш рынок труда.

Мы поставили себе задачу развивать кадры для промышленности. И преуспели в этом – повысили престиж и востребованность рабочих профессий. Впервые за долгие годы в наших колледжах появился конкурс. В этом секторе не то, что нет безработицы, а не хватает рабочих рук.

Производство в наши дни меняется очень сильно. Рабочий сегодня – это высококвалифицированный специалист, владеющий современными технологиями. И подготовка кадров должна в большей степени учитывать запрос предприятий.

Поручаю министру труда и социальной защиты, министру образования совместно с работодателями и учебными заведениями региона актуализировать программы переподготовки кадров. Образование должно идти не просто в ногу со временем, а на шаг впереди.

Еще одна проблема, о которой часто говорят люди, - это разрыв в развитии разных районов области. Конечно, Тула – это лицо региона.

И в полной мере распространить ее уровень на всю область сложно. Но каждый муниципалитет должен развиваться сбалансированно. Чтобы у людей, независимо от места проживания, была не только работа, но и благоустроенные общественные пространства, возможности для занятий спортом, реализации своих интересов.

Инструментов для развития территорий сегодня много – это и федеральные, и региональные программы, и «Народный бюджет». Необходимо использовать их все, а не ждать, пока люди начнут жаловаться.

Всем главам муниципалитетов Тульской области необходимо внимательно проанализировать ситуацию на своих территориях. И подготовить предложения по их комплексному развитию.

А председателю правительства – организовать их обсуждение с профильными ведомствами. И по итогам этой работы скорректировать планы развития муниципалитетов.

Дорогие друзья!

Мы видим, что по программе «Земля силы и талантов» сделано многое.

В целом по мероприятиям она выполнена на 87%, а по отдельным направлениям – уже перевыполнена. За оставшиеся два года мы должны достичь всех показателей, которые определили себе в 2016 году. А где-то – продвинуться значительно дальше.

Жизнь не стоит на месте. Она бросает нам новые вызовы, на которые нужно искать ответы. Меняются и запросы жителей. Поэтому необходимо скорректировать наши планы.

За прошедшие три года Тульская область окрепла, выросла и сегодня достойно выглядит как на фоне соседей по округу, так и на федеральном уровне. Но еще очень многое нам предстоит сделать. Поэтому никакой самоуспокоенности, только трезвый анализ своей работы и четкое выполнение намеченных планов.

Тульская область – это земля, которой мы гордимся. Но мало гордиться подвигами и достижениями отцов. Нужны новые свершения. Мы вместе с вами творим свою историю. И наше будущее должно быть таким же славным, как и прошлое. Уверен, вместе мы можем всё.