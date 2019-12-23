В тульской «Октаве» будуть готовить специалистов по проектному управлению

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

На базе творческого индустриального кластера прошел круглый стол «Управление проектами на предприятии: системный подход и международные практики».

Участники круглого стола рассмотрели российский опыт внедрения проектов повышения производительности труда и модернизации производства за счет внедрения проектного управления на примере крупнейших российских госкорпораций.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Высшей технической школой и Ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ». Участники запустят совместную образовательную программу «Управление проектами в производственном секторе».

Программа будет реализована с участием международных и российских экспертов и позволит обеспечить условия для сертификации специалистов по проектному управлению на базе Высшей технической школы, как регионального центра компетенций – партнера СОВНЕТ.

По словам ректора Высшей технической школы Татьяны Федоровой, программа позволит слушателям не только получить новые инструменты, современные методики и компетенции управления проектами, но и подготовиться и пройти сертификацию по международному стандарту IPMА.