Как правильно выбрать красную икру: советы Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что красная икра добывается из рыб семейства лососевых (горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи) в период нереста. По вкусу и внешнему виду икра имеет определенные отличия.

Икра горбуши среднего размера (3-5 мм), имеет оранжевую окраску, приятный вкус, который считается универсальным, широко представлена в торговой сети и чаще других видов икры присутствует на застольях. На нерест горбуша движется в июне-июле. Если дата на упаковке не соответствует периоду нереста рыбы, это значит, что икра выработана из замороженного сырья. Это должно указываться на упаковке.

Икра кеты оранжево-красная, икринки крупные 5-6 мм, иногда до 9 мм, вкус мягкий, нежный, икринки не горчат. Икра кеты считается лучшей из всех видов красной икры. Икра нерки насыщенно красного цвета, диаметр икринок до 3 мм, имеет пикантный вкус с легкой горчинкой, отличающий ее от других видов. Нерест этой рыбы проходит в конце мая.

Икра кижуча имеет темно-красную или бордовую окраску, икринки среднего размера (4 мм), характерен горьковатый привкус. Икра чавычи самая крупная из всех видов красной икры – икринки до 7 мм, ярко-красные.

При выборе икры следует обращать внимание на маркировку – она должка быть четкой, легко читаемой, содержать информацию о виде рыбы, из которой получена икра, сведения об изготовителе, дату изготовления, срок годности, пищевую ценность, условия хранения. Икру хранят в холодильнике при температуре от минус 2 до минус 4 градусов.