Музей Станка приглашает туляков на бесплатную историческую экскурсию

Экскурсия повествует о неизвестных героях города и малоизвестных фактах о Туле. Эту историю никогда не рассказывали полностью, впервые она будет рассказана современным языком мультимедиа. В музее Станка в тульской «Октаве» пройдёт торжественная презентация новой экскурсии «Тула – мастерская России», на которой авторы проекта расскажут о своей работе и о том, что получилось.

Экскурсия разбита на главы – «Промышленность», «Мастерство», «Наука», «Звук», «Книги», «Город», – каждая из которых рассказывает истории изобретателеи? и предпринимателеи? разных столетий, сформировавших регион. Зрители узнают, кого и почему в Туле XVI века называли «казюками» и «кирпичниками», какое изобретение оружейника Макарова можно встретить почти в каждом российском доме и как Голливуд использует тульские разработки. Экскурсия содержит 43 сюжета.