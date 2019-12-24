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Музей Станка приглашает туляков на бесплатную историческую экскурсию

Музей Станка приглашает туляков на бесплатную историческую экскурсию

Гостям «мультимедийным языком» расскажут малоизвестные факты о Туле.

Экскурсия повествует о неизвестных героях города и малоизвестных фактах о Туле. Эту историю никогда не рассказывали полностью, впервые она будет рассказана современным языком мультимедиа. В музее Станка в тульской «Октаве» пройдёт торжественная презентация новой экскурсии «Тула – мастерская России», на которой авторы проекта расскажут о своей работе и о том, что получилось.

Экскурсия разбита на главы – «Промышленность», «Мастерство», «Наука», «Звук», «Книги», «Город», – каждая из которых рассказывает истории изобретателеи? и предпринимателеи? разных столетий, сформировавших регион. Зрители узнают, кого и почему в Туле XVI века называли «казюками» и «кирпичниками», какое изобретение оружейника Макарова можно встретить почти в каждом российском доме и как Голливуд использует тульские разработки. Экскурсия содержит 43 сюжета.

Посетить экскурсию можно будет в четверг, 26 декабря – она откроется в 17.00, а презентация начнётся в 19.00. Вход свободный.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 0
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