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Следователи проводят проверку по факту гибели монтёра на Косогорском металлургическом заводе

Следователи проводят проверку по факту гибели монтёра на Косогорском металлургическом заводе

Мужчина упал с большой высоты при замене ламп в светильнике. Медикам не удалось его спасти.

Следственным отделом по Привокзальному району Тулы СУ СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка по факту гибели электромонтера на Косогорском металлургическом заводе.

По версии следствия, 23 декабря, при замене лампочек в светильнике бункерной эстакады доменной печи 36-летний мужчина упал с большой высоты. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавшего но, несмотря на их усилия, он скончался.

Проведён осмотр места происшествия, опрошены сотрудники завода и очевидцы трагедии, у руководства предприятия затребована вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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Место
ТулаКосогорский металлургический завод

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