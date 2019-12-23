Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 24 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Фрунзе, 20-а,
- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- п. Горелки: ул. Горельская,
- 1-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Жореса, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
- ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 23-а, 23-б, 25-а, 25-б, 25-в,
- ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 74, 76,
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
- ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72,
- ул. Белинского, 59, 68, 70,
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.), 19, 23,
- пр-д Вильямса, 49,
- ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 61-85 (нечётн.),
- п. Матвеевские дачи, 34, 39, 38, 46, 48-а, 49, 50, 51, 52, 44, 48,
- п. Восточный, 1-65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б,
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. Центральная, 1-40,
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 6-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
- д. Зимаровка.
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