За три дня на тульских дорогах задержаны 40 нетрезвых водителей

С 20 по 22 декабря инспекторами УГИБДД УМВД России по Тульской области выявлено 40 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Из них 23 привлечены к ответственности за пьяную езду, 13 – за отказ от медосвидетельствования. Ещё четверо ранее задерживались за аналогичное нарушение.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования нарушителям грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель может отправиться на обязательные или принудительные работы, а также лишиться свободы на срок до двух лет.