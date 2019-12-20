В Тульской области реализуется программа развития хоккея

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

Программа охватывает несколько направлений от классического хоккея с шайбой, до непривычного до недавнего времени тулякам флорбола.

В рамках этой программы строятся ледовые арены, открываются хоккейные коробки, развиваются любительский хоккей, флорбол и хоккей на валенках. В 2018 году в Новомосковске создана первая в Тульской области команда молодёжной лиги и команда студенческой лиги.

В ходе выполнения программы развития хоккея на 2020−2022 годы по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина совместно с Федерацией хоккея Тульской области в минувший четверг состоялось торжественное вручение спортивного инвентаря для игры в флорбол для одной из школ Пролетарского района. Флорбол, или хоккей в зале, — это командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.

Комплект флорбольного оборудования вручили МБОУ ЦО № 40, спонсором программы выступила Федерация хоккея Тульской области и компания «Полипласт Новомосковск».

В мероприятии приняли участие:

исполнительный директор региональной Федерации хоккей Дмитрий Плоцких,

генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев,

председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашов

руководитель регионального отделения партии «Партия Роста» Андрей Мазов.

И уже в этот день ребята смогли проверить новый инвентарь, сыграв товарищеский матч в флорбол. Также инвентарь для нового вида спорта ждёт ребят ещё трёх школ Пролетарского района. А всего 12-ти школам Тулы вручено 12 комплектов.