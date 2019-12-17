Товарооборот между Тульской областью и КНР за 3 года составил 343 млн долларов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом рассказали в региональном правительстве.

16 декабря Тульскую область посетили представители правительства Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики.

Заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин провел совещание с участием представителей городского комитета города Гуюань и бизнеса Китая. Он напомнил, что в октябре делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым с официальным визитом посетила КНР. По итогам были подписаны экспортные контракты на сумму более миллиарда рублей.

Зампред правительства отметил, что теплые дружественные отношения регионов формировались последовательно: в 2018 году был подписан Протокол о намерениях заключить Соглашение об установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном, культурном сотрудничестве, а во время визита – само Соглашение.

За последние три года товарооборот между Тульской областью и КНР вырос вдвое и достиг $343 млн, что способствует выполнению задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- Мы ведём системную работу по налаживанию отношений с китайским бизнесом и привлечению инвестиций. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах, не только в экономике. Мы можем реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль «Толстой», который ежегодно проходит в Ясной Поляне, - отметил Григорий Лаврухин.

В провинции Нинся развито сельское хозяйство. Основу промышленности района составляют добыча угля, асбеста, слюды и известняка, нефтепереработка и электроэнергетика. Туристы приезжают в Нинся для посещения озера Шаху и осмотра реликвий правителей династии Западная Ся.

- Сегодняшняя встреча поможет сделать еще один шаг в сторону выстраивания взаимодействия Тульской области и провинцией Нинся, а предложения и идеи, подготовленные в ходе встреч, имеют все шансы быть успешно реализованными на практике, - подытожил Григорий Лаврухин.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин представил тульские компании, заинтересованные в развитии сотрудничества с китайскими партнерами.

Заместитель председателя комитета по развитию туризма в Тульской области Елена Мартынова презентовала туристический маршрут, ориентированный на китайских туристов.