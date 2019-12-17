На улице Металлургов в Туле автобус насмерть сбил женщину

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, утром 17 декабря на улице Металлургов напротив дома № 40 автобус ПАЗ сбил пожилую женщину.

По имеющейся на настоящий момент информации, 86-летняя пенсионерка направлялась в больницу сдавать анализы и переходила проезжую часть в неположенном месте. Ближайший к месту ДТП переход находится в 150−200 метрах.

Водитель автобуса, по предварительным данным, не успел среагировать на появившуюся из-за другого автомобиля женщину, и сбил ее. Это подтверждает очевидец — сотрудник поликлиники. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.