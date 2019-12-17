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На улице Металлургов в Туле автобус насмерть сбил женщину

На улице Металлургов в Туле автобус насмерть сбил женщину

ДТП произошло утром 17 декабря напротив поликлиники горбольницы №11.

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, утром 17 декабря на улице Металлургов напротив дома № 40 автобус ПАЗ сбил пожилую женщину.

По имеющейся на настоящий момент информации, 86-летняя пенсионерка направлялась в больницу сдавать анализы и переходила проезжую часть в неположенном месте. Ближайший к месту ДТП переход находится в 150−200 метрах.

Водитель автобуса, по предварительным данным, не успел среагировать на появившуюся из-за другого автомобиля женщину, и сбил ее. Это подтверждает очевидец — сотрудник поликлиники. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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На ул. Металлургов насмерть сбили женщину, Фото: 1
На ул. Металлургов насмерть сбили женщину, Фото: 2
На ул. Металлургов насмерть сбили женщину, Фото: 3
На ул. Металлургов насмерть сбили женщину, Фото: 4
На ул. Металлургов насмерть сбили женщину, Фото: 5
На ул. Металлургов насмерть сбили женщину, Фото: 6
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Фотограф: Сергей Стариков
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