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Что ждет нас через 20 лет: Тульские студенты рассказали о финансах будущего

Что ждет нас через 20 лет: Тульские студенты рассказали о финансах будущего

Будущие экономисты и финансисты защищали свои проекты на финансовой олимпиаде.

Стремительное развитие биометрии, экономика совместного пользования, искусственный интеллект. На эти и другие темы студенты вузов города подготовили проекты для участия в финансовой олимпиаде, организованной Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО.

Будущие экономисты и финансисты защищали свои проекты, соревновались в интеллектуальных состязаниях, подтверждая свои экономические знания, решали сложные задачи. Нешуточная борьба разыгралась между девятью командами из Тульского государственного университета, а также тульских филиалов Финансового университета при Правительстве РФ и РАНХиГС при Президенте РФ.

Финансовая олимпиада включала в себя несколько туров. В первом туре команды представляли свои презентации на тему «Финансы будущего. Что будет через 20 лет?». Жюри посчастливилось увидеть самые смелые мечты и фантазии об идеальном будущем — от использования альтернативных валют до полного отказа от денег.

Во втором туре участников ждало несколько состязаний, во время которых они разбирались в современных финансовых инструментах, проверяли свои знания об устройстве финансовой системы страны и денежно-кредитной политике Банка России. Обстановка накалилась, когда после финального конкурса две команды набрали по итогам обоих туров одинаковое количество очков. Борьба продолжилась, капитаны в одиночку отвечали на порой каверзные вопросы. В результате в финансовой олимпиаде победили «Финансисты 2.0» (Финуниверситет). Второе и третье места заняли команды «Экономическое будущее» (РАНХиГС) и «Биофины» (Финуниверситет).

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО:

Дмитрий Борискин

- Подобные мероприятия привлекают внимание студентов, которым интересно проверить свои экономические знания. Мы надеемся, что финансовая олимпиада Банка России станет традиционным интеллектуальным состязанием для тульской молодежи.

 

 

 

 

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