Какие улицы Тулы будут обесточены 18 декабря

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54, 54-а, 54-б,

ул. Станиславского, 10-а, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 20-а, 31,

Мясново: Одоевское шоссе, 1, 1-а, 1-б, 7-б, 9-а, 3-д, 30,

ул. Советская, 55, 57, 68,

ул. Пирогова, 1,

ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),

ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),

ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),

ул. Кутузова, 68, 70, 72,

ул. Немцова, 3,

ул. Белинского, 59, 68, 70,

ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),

ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.), 19, 23,

пр-д Вильямса, 49,

п. Горелки: ул. Низинная,

ул. Заречная,

ул. Ключевая (мкр. Красные ворота),

п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 2-12 (чётн.), 1-21 (нечётн.),

ул. Болотникова, 1-13,

ул. С. Разина, 1-33,

п. Старо-Овсянниково, 2,

п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.