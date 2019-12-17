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Из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области приостановлена работа 11 школ и 5 детсадов

Из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области приостановлена работа 11 школ и 5 детсадов

Ситуацию контролируют специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.

Прививку от гриппа сделал 49% жителей Тульской области. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе обычная, характерная для текущего времени.

За неделю инфекцию подхватили 5620 туляков. За семь дней уровень вырос всего на два процента. В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 14 классах 11 школ и 7 группах 5 детских садов.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Консультацию по профилактике можно получить по телефонам: 37-33-25, 37-30-77 и 37-48-32.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:38 0
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