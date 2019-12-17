Из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области приостановлена работа 11 школ и 5 детсадов

Прививку от гриппа сделал 49% жителей Тульской области. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе обычная, характерная для текущего времени.

За неделю инфекцию подхватили 5620 туляков. За семь дней уровень вырос всего на два процента. В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 14 классах 11 школ и 7 группах 5 детских садов.