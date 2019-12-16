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Администрация Тулы утвердила проект пешеходного моста через Упу
Фото из материалов проекта.

Администрация Тулы утвердила проект пешеходного моста через Упу

Примерная стоимость проекта — около 60 млн рублей.

Заказчиком работ выступило Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы. На днях утверждена проектная документация.

Проект планировки территории в месте предполагаемого строительства пешеходного моста через Упу разработан в соответствии с муниципальным контрактом.

Из описания проекта следует, что мост будет выполнен из стали и монолитного железобетона. На мостовом полотне установят композитные ограждения, что придаст «конструкции моста современный стиль и сочетаемость с проектом набережной». Опоры моста и балки пролетного строения окрасят в цвет слоновой кости, а элементы перил будут красными.

Пешеходный мост, связывающий две набережные, будет состоять из двух пролетов, на нем предусмотрено освещение.

Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Примерная стоимость работ — около 60 млн рублей.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:57 +2
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